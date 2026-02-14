خبير أمني واستراتيجي: نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق بداية لنهاية هذا الملف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير أمني واستراتيجي: نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق بداية لنهاية هذا الملف
خبير أمني واستراتيجي: نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق بداية لنهاية هذا الملف
حصري
تناول الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي عبد الكريم خلف، موضوع نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) من سوريا إلى العراق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "لا تُفسّر في إطار المساس بالسيادة، بل تأتي في إطار المصلحة الاستخباراتية".
وأوضح خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه العملية تُعد هدية ثمينة للعراق، وتمثل بداية لنهاية ملف "داعش"، ولا سيما في ظل تعقيدات الوضع داخل سوريا"، معتبرًا أن "محاكمتهم في العراق تصب في مصلحة البلاد وتخدم المجتمع الدولي"، لافتًا إلى أن "الأهم هو الاستفادة من المعلومات التي يمكن الحصول عليها".
واعتبر أن "المجتمع الدولي غائب عمليًا، ولم يبقَ منه سوى بعض الدول المستقرة التي تحترم مواطنيها"، مشددًا على "أهمية التعامل مع هذا الحد الفاصل بين تحركات "داعش" المحتملة أو مثيلاتها وبين أمن الداخل العراقي، قبل الالتفات إلى المجتمع الدولي".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنه "على الدول تنفيذ التزاماتها الأخلاقية واستلام المعتقلين من مواطنيها"، لافتًا إلى أن "الغرب يبدي خشية غير مبررة من استلام أعداد محدودة من الإرهابيين، رغم أنه كان سببا في تمييع القوانين وغض الطرف استخباراتيًا، ما أدى إلى انضمام رجال ونساء إلى التنظيم".
العراق يواجه فراغا دستوريا غير مسبوق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
بين الخلافات الداخلية والضغوط الإقليمية.. العراق يواجه فراغا دستوريا غير مسبوق
أمس, 16:49 GMT

وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي أن "القضاء العراقي شكّل لجانًا خاصة للمحاكمة"، معربًا عن أمله في أن "يحيّد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، الجانب السياسي ويوقّع على أحكام الإعدام، التي ستصدر لاحقًا في هذا الشأن، إذ أن جزءا كبيرا من الرأي العام العراقي مستاء، في حين يبدي الجزء الآخر تفهمًا لهذه الإجراءات".

وأكد خلف أن "عدد المعتقلين العراقيين يبلغ 2400، إلى جانب أعداد محدودة من جنسيات مختلفة يمكن التعامل معهم داخل سجون العراق المحصنة"، لافتًا إلى أنه "سيتم إعادة أكثر من 3000 سوري إلى سوريا بعد تجهيز أماكن احتجاز مستقرة لهم".
وختم خلف بالتأكيد أن "منظومة الأمن العراقية اليوم قوية، وتتمتع بتكامل استخباراتي وتقني وبقدرات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، إضافة إلى العدة والعتاد والقدرات الجوية، بما يمنع وقوع أي هجوم إرهابي أو اقتحام للسجون"، مشيرًا إلى أن "الملاحقات الأمنية مستمرة على مدار الساعة للحد من أي مخاطر محتملة".
وزير الخارجية العراقي ينفي أي تغيير في خطط انسحاب القوات الأمريكية
