صور تجسد سحر السنة الصينية الجديدة

© AP Photo / Vincent Thian يحمل فنانو الألعاب النارية تنينًا خلال عرض للألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر والمعروف باسم "أزهار التنين الناري الفولاذية" قبل احتفالات رأس السنة القمرية في مدينة ملاهي على مشارف بكين، الصين.