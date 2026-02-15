صور تجسد سحر السنة الصينية الجديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260215/--صور-تجسد-سحر-السنة-الصينية-الجديدة-1110381947.html
صور تجسد سحر السنة الصينية الجديدة
صور تجسد سحر السنة الصينية الجديدة
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير "سبوتنيك" باختيار مجموعة من الصور تجسد سحر السنة الصينية الجديدة هذا العام إيذانًا ببدء عام الحصان، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T11:54+0000
2026-02-15T11:54+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110382117_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_defc3b5c6be3b1f3ac1586a1db357d5b.jpg
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110382117_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_13441a9c3acfb6547fccb09b8f4ee953.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم, الصين
фото, صور, العالم, الصين

صور تجسد سحر السنة الصينية الجديدة

11:54 GMT 15.02.2026
تابعنا عبر
قام فريق تحرير "سبوتنيك" باختيار مجموعة من الصور تجسد سحر السنة الصينية الجديدة هذا العام إيذانًا ببدء عام الحصان، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Vincent Thianيحمل فنانو الألعاب النارية تنينًا خلال عرض للألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر والمعروف باسم "أزهار التنين الناري الفولاذية" قبل احتفالات رأس السنة القمرية في مدينة ملاهي على مشارف بكين، الصين.
يحمل فنانو الألعاب النارية تنينًا خلال عرض للألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر والمعروف باسم أزهار التنين الناري الفولاذية قبل احتفالات رأس السنة القمرية في مدينة ملاهي على مشارف بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Vincent Thian
يحمل فنانو الألعاب النارية تنينًا خلال عرض للألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر والمعروف باسم "أزهار التنين الناري الفولاذية" قبل احتفالات رأس السنة القمرية في مدينة ملاهي على مشارف بكين، الصين.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز سادوفود للتسوق في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
© REUTERS Temilade Adelaja

يتجمع الناس حول امرأة ترتدي زيا تقليديا تؤدي عرضا خلال موكب رأس السنة القمرية الصينية، الذي يستعرض الفنون والعروض الصينية التقليدية، في ليفربول في بريطانيا.

يتجمع الناس حول امرأة ترتدي زيا تقليديا تؤدي عرضا خلال موكب رأس السنة القمرية الصينية، الذي يستعرض الفنون والعروض الصينية التقليدية، في ليفربول في بريطانيا. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS Temilade Adelaja

يتجمع الناس حول امرأة ترتدي زيا تقليديا تؤدي عرضا خلال موكب رأس السنة القمرية الصينية، الذي يستعرض الفنون والعروض الصينية التقليدية، في ليفربول في بريطانيا.

© REUTERS Temilade Adelajaطفل يتفاعل مع عرض راقصي التنين التقليديين خلال موكب رأس السنة القمرية، الذي يبرز الفنون والعروض الصينية التقليدية، ويعلن بدء احتفالات عام الحصان.
طفل يتفاعل مع عرض راقصي التنين التقليديين خلال موكب رأس السنة القمرية، الذي يبرز الفنون والعروض الصينية التقليدية، ويعلن بدء احتفالات عام الحصان. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS Temilade Adelaja
طفل يتفاعل مع عرض راقصي التنين التقليديين خلال موكب رأس السنة القمرية، الذي يبرز الفنون والعروض الصينية التقليدية، ويعلن بدء احتفالات عام الحصان.
© AP Photo / Thein Zawتجمعت مجموعة من الفنانين الصينيين المحليين لتقديم رقصة التنين خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة (عام الحصان) في ملعب ثوونا في يانغون في ميانمار.
تجمعت مجموعة من الفنانين الصينيين المحليين لتقديم رقصة التنين خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة (عام الحصان) في ملعب ثوونا في يانغون في ميانمار. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Thein Zaw
تجمعت مجموعة من الفنانين الصينيين المحليين لتقديم رقصة التنين خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة (عام الحصان) في ملعب ثوونا في يانغون في ميانمار.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز سادوفود للتسوق في موسكو. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
© AP Photo / Vincent Thianتؤدي روبوتات شبيهة بالبشر ترتدي أزياء رقصة الأسد عروضا على خشبة المسرح خلال عرض إعلامي لمعرض معبد روبوتي قبل حلول رأس السنة القمرية في بكين.
تؤدي روبوتات شبيهة بالبشر ترتدي أزياء رقصة الأسد عروضا على خشبة المسرح خلال عرض إعلامي لمعرض معبد روبوتي قبل حلول رأس السنة القمرية في بكين. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Vincent Thian
تؤدي روبوتات شبيهة بالبشر ترتدي أزياء رقصة الأسد عروضا على خشبة المسرح خلال عرض إعلامي لمعرض معبد روبوتي قبل حلول رأس السنة القمرية في بكين.
© Getty Images / Robertus Pudyantoيؤدي راقصو "بارونغساي" عرضا تمهيديا لمهرجان "غريبيغ سوديرو" في ساحة "توغو جام باسار غيدي" بمدينة سولو في إندونيسيا.
يؤدي راقصو بارونغساي عرضا تمهيديا لمهرجان غريبيغ سوديرو في ساحة توغو جام باسار غيدي بمدينة سولو في إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Robertus Pudyanto
يؤدي راقصو "بارونغساي" عرضا تمهيديا لمهرجان "غريبيغ سوديرو" في ساحة "توغو جام باسار غيدي" بمدينة سولو في إندونيسيا.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز سادوفود للتسوق في موسكو. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
© REUTERS Ajeng Dinar Ulfianaشخص يستخدم لوح التزلج الطائر أثناء أدائه رقصة الأسد في مركز تسوق "سينايان بارك"، قبيل حلول رأس السنة الصينية، في جاكرتا في إندونيسيا.
شخص يستخدم لوح التزلج الطائر أثناء أدائه رقصة الأسد في مركز تسوق سينايان بارك، قبيل حلول رأس السنة الصينية، في جاكرتا في إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS Ajeng Dinar Ulfiana
شخص يستخدم لوح التزلج الطائر أثناء أدائه رقصة الأسد في مركز تسوق "سينايان بارك"، قبيل حلول رأس السنة الصينية، في جاكرتا في إندونيسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала