صور تجسد سحر السنة الصينية الجديدة

© AP Photo / Vincent Thianيحمل فنانو الألعاب النارية تنينًا خلال عرض للألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر والمعروف باسم "أزهار التنين الناري الفولاذية" قبل احتفالات رأس السنة القمرية في مدينة ملاهي على مشارف بكين، الصين.
يحمل فنانو الألعاب النارية تنينًا خلال عرض للألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر والمعروف باسم "أزهار التنين الناري الفولاذية" قبل احتفالات رأس السنة القمرية في مدينة ملاهي على مشارف بكين، الصين.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
© REUTERS Temilade Adelaja
يتجمع الناس حول امرأة ترتدي زيا تقليديا تؤدي عرضا خلال موكب رأس السنة القمرية الصينية، الذي يستعرض الفنون والعروض الصينية التقليدية، في ليفربول في بريطانيا.
يتجمع الناس حول امرأة ترتدي زيا تقليديا تؤدي عرضا خلال موكب رأس السنة القمرية الصينية، الذي يستعرض الفنون والعروض الصينية التقليدية، في ليفربول في بريطانيا.
© REUTERS Temilade Adelajaطفل يتفاعل مع عرض راقصي التنين التقليديين خلال موكب رأس السنة القمرية، الذي يبرز الفنون والعروض الصينية التقليدية، ويعلن بدء احتفالات عام الحصان.
طفل يتفاعل مع عرض راقصي التنين التقليديين خلال موكب رأس السنة القمرية، الذي يبرز الفنون والعروض الصينية التقليدية، ويعلن بدء احتفالات عام الحصان.
© AP Photo / Thein Zawتجمعت مجموعة من الفنانين الصينيين المحليين لتقديم رقصة التنين خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة (عام الحصان) في ملعب ثوونا في يانغون في ميانمار.
تجمعت مجموعة من الفنانين الصينيين المحليين لتقديم رقصة التنين خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة (عام الحصان) في ملعب ثوونا في يانغون في ميانمار.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
© AP Photo / Vincent Thianتؤدي روبوتات شبيهة بالبشر ترتدي أزياء رقصة الأسد عروضا على خشبة المسرح خلال عرض إعلامي لمعرض معبد روبوتي قبل حلول رأس السنة القمرية في بكين.
تؤدي روبوتات شبيهة بالبشر ترتدي أزياء رقصة الأسد عروضا على خشبة المسرح خلال عرض إعلامي لمعرض معبد روبوتي قبل حلول رأس السنة القمرية في بكين.
© Getty Images / Robertus Pudyantoيؤدي راقصو "بارونغساي" عرضا تمهيديا لمهرجان "غريبيغ سوديرو" في ساحة "توغو جام باسار غيدي" بمدينة سولو في إندونيسيا.
يؤدي راقصو "بارونغساي" عرضا تمهيديا لمهرجان "غريبيغ سوديرو" في ساحة "توغو جام باسار غيدي" بمدينة سولو في إندونيسيا.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوراحتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
احتفالات رأس السنة الصينية في مركز "سادوفود" للتسوق في موسكو.
© REUTERS Ajeng Dinar Ulfianaشخص يستخدم لوح التزلج الطائر أثناء أدائه رقصة الأسد في مركز تسوق "سينايان بارك"، قبيل حلول رأس السنة الصينية، في جاكرتا في إندونيسيا.
شخص يستخدم لوح التزلج الطائر أثناء أدائه رقصة الأسد في مركز تسوق "سينايان بارك"، قبيل حلول رأس السنة الصينية، في جاكرتا في إندونيسيا.