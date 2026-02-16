https://sarabic.ae/20260216/الأمين-العام-لـحزب-الله-إسرائيل-كيان-توسعي-وما-تقوم-به-الحكومة-اللبنانية-خطيئة-كبرى-1110425950.html

الأمين العام لـ"حزب الله": إسرائيل كيان توسعي وما تقوم به الحكومة اللبنانية "خطيئة كبرى"

الأمين العام لـ"حزب الله": إسرائيل كيان توسعي وما تقوم به الحكومة اللبنانية "خطيئة كبرى"

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "الاحتلال يستدعي وجود مقاومة لطرده"، مشددًا على أن المقاومة في لبنان وطنية وقومية وإسلامية وإنسانية. 16.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-16T14:59+0000

2026-02-16T14:59+0000

2026-02-16T14:59+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487785_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_818dc428b6fcbf8d1ab75b625333b24e.jpg

وقال نعيم قاسم، في كلمة له، إن "لبنان التزم بتطبيق الاتفاق، في حين أن إسرائيل لم تطبّقه"، مضيفًا أن "مسؤولية الدولة أن تواجه العدوان الإسرائيلي".وشدد على ضرورة تحمّل الجهات الرسمية مسؤولياتها في التصدي لأي اعتداء، مؤكدا أن "أي اتفاق مع هذا العدو يبقى اتفاقاً على الورق، ولا يلتزم به، وإنما يوظفه لخدمة خططه التوسعية".وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، إلى أن "لبنان أمام عدو يريد أن يبيد البشر ويدمّر الحجر والحياة والقوة"، مؤكداً ضرورة الصمود في مواجهة ذلك.وبشأن حصر السلاح... أكد نعيم قاسم أن "ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع السلاح خطيئة كبرى لأن ذلك يحقق أهداف العدو الإسرائيلي"، مشددا على ضرورة أن يتسلح الجيش اللبناني لضبط الأمن وتحقيق السيادة في مواجهة العدو الإسرائيلي.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.

https://sarabic.ae/20260215/الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-على-مواقع-متعددة-جنوب-لبنان-1110374949.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي