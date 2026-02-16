https://sarabic.ae/20260216/القوات-البحرية-في-الحرس-الثوري-تجري-مناورات-في-مضيق-هرمز-فيديو-1110411611.html
القوات البحرية في الحرس الثوري تجري مناورات في مضيق هرمز.. فيديو
القوات البحرية في الحرس الثوري تجري مناورات في مضيق هرمز.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز". 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T11:18+0000
2026-02-16T11:18+0000
2026-02-16T11:18+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104109/79/1041097903_0:334:3809:2476_1920x0_80_0_0_3a3037c0a42ab996a9e5ec324b9d6fc6.jpg
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104109/79/1041097903_184:0:3485:2476_1920x0_80_0_0_650e23bae20fe024fabb72e222bbeb95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
القوات البحرية في الحرس الثوري تجري مناورات في مضيق هرمز.. فيديو
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.