تصويت... هل يستطيع سعد الحريري العودة إلى الساحة اللبنانية وإنعاش "تيار المستقبل"؟
تصويت... هل يستطيع سعد الحريري العودة إلى الساحة اللبنانية وإنعاش "تيار المستقبل"؟
أحيت بيروت الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، بحضور آلاف اللبنانيين الذين توافدوا إلى "ساحة الشهداء" من مختلف المناطق،... 16.02.2026
وشدد الحريري، خلال كلمة له، على أن "مشروعه السياسي قائم على بناء الدولة وحماية سيادتها، مؤكدا أن "لبنان واحد وبيبقى واحد"، وأن اللبنانيين تعبوا من الأزمات والانقسامات، وباتوا يستحقون دولة طبيعية تقوم على دستور واحد وجيش واحد وسلاح واحد".برأيك... هل يستطيع سعد الحريري العودة إلى الساحة اللبنانية وإنعاش "تيار المستقبل"؟
الأخبار
العالم, العالم العربي
أحيت بيروت الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، بحضور آلاف اللبنانيين الذين توافدوا إلى "ساحة الشهداء" من مختلف المناطق، إلى جانب نجله رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، وسط مطالبات شعبية بعودته إلى العمل السياسي.
وشدد الحريري، خلال كلمة له، على أن "مشروعه السياسي قائم على بناء الدولة وحماية سيادتها، مؤكدا أن "لبنان واحد وبيبقى واحد"، وأن اللبنانيين تعبوا من الأزمات والانقسامات، وباتوا يستحقون دولة طبيعية تقوم على دستور واحد وجيش واحد وسلاح واحد".
ويمر لبنان بمرحلة بالغة التعقيد، تتشابك فيها أزمات عديدة، على مختلف الأصعدة، ويأتي تحرك الحريري في هذا التوقيت الصعب ليثير مجموعة من التساؤلات حول إمكانية إحراز تقدم في الانتخابات النيابية وإعادة إنعاش "تيار المستقبل".
برأيك... هل يستطيع سعد الحريري العودة إلى الساحة اللبنانية وإنعاش "تيار المستقبل"؟