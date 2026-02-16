عربي
حرس الحدود الإيراني يحبط عملية تهريب أسلحة "ثقيلة" إلى داخل البلاد
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأحد، بأن قائد حرس الحدود الإيرانية، العميد أحمد علي كودرزي، قد أعلن عن نجاح عملية اكتشاف شحنة أسلحة ومعدات ثقيلة على حدود محافظة سيستان وبلوشستان.وأكدت أن حرس الحدود قد تمكن من إيقاف مركبة المهربين ومنعهم من تحقيق أهدافهم، حيث تم ضبط "مركبة، و11 مسدس، وبندقيتي صيد، و10 قذائف آر بي جي-7 (مضادة للأفراد)، و18 مخزن ذخيرة، و549 طلقة".وفي الثالث عشر من الشهر الماضي، أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني عن ضبط 27 قطعة سلاح حربي وصيد في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.وقال إن "قوات حرس الحدود ومن خلال رصد التحركات في المناطق الحدودية تمكنت من التوصل الى معلومات عن عزم المهربين لنقل كميات من سلاح حربي إلى داخل أراضي البلاد، لذلك وضعوا على جدول أعمالهم متابعة هذه الموضوع".وأوضح العميد كودرزي، أن "قوات حرس الحدود تمكنوا من خلال عملية رصد لتحركات المهربين في المناطق الحدودية، من ضبط كمية من السلاح بما في ذلك 21 مسدسا و4 قبضة سلاح رشاش من طراز كلاشينكوف، وقطعتا سلاح حربي و2516 طلقة".وأشار القائد الأمني الإيراني على أن "قوات حرس الحدود في بلاده عازمة بكل قوة واقتدار وتبذل الجهود للذود عن الحدود الشرقية للبلاد والتصدي لأي عملية إرهابية في الحدود".
حرس الحدود الإيراني يحبط عملية تهريب أسلحة "ثقيلة" إلى داخل البلاد

00:31 GMT 16.02.2026
أعلنت قوات حرس الحدود الإيرانية إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة ثقيلة إلى داخل البلاد واعتقال المتورطين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأحد، بأن قائد حرس الحدود الإيرانية، العميد أحمد علي كودرزي، قد أعلن عن نجاح عملية اكتشاف شحنة أسلحة ومعدات ثقيلة على حدود محافظة سيستان وبلوشستان.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
الحرس الثوري يفكك شبكة تهريب أسلحة جنوب غربي إيران
5 ديسمبر 2021, 13:53 GMT
وأكدت أن حرس الحدود قد تمكن من إيقاف مركبة المهربين ومنعهم من تحقيق أهدافهم، حيث تم ضبط "مركبة، و11 مسدس، وبندقيتي صيد، و10 قذائف آر بي جي-7 (مضادة للأفراد)، و18 مخزن ذخيرة، و549 طلقة".
وفي الثالث عشر من الشهر الماضي، أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني عن ضبط 27 قطعة سلاح حربي وصيد في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.
وقال إن "قوات حرس الحدود ومن خلال رصد التحركات في المناطق الحدودية تمكنت من التوصل الى معلومات عن عزم المهربين لنقل كميات من سلاح حربي إلى داخل أراضي البلاد، لذلك وضعوا على جدول أعمالهم متابعة هذه الموضوع".
وأوضح العميد كودرزي، أن "قوات حرس الحدود تمكنوا من خلال عملية رصد لتحركات المهربين في المناطق الحدودية، من ضبط كمية من السلاح بما في ذلك 21 مسدسا و4 قبضة سلاح رشاش من طراز كلاشينكوف، وقطعتا سلاح حربي و2516 طلقة".
وأشار القائد الأمني الإيراني على أن "قوات حرس الحدود في بلاده عازمة بكل قوة واقتدار وتبذل الجهود للذود عن الحدود الشرقية للبلاد والتصدي لأي عملية إرهابية في الحدود".
