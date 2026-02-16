https://sarabic.ae/20260216/مساعد-قائد-القوة-البحرية-للحرس-الثوري-الإيراني-قواتنا-مستعدة-لمواجهة-أي-سيناريو-محتمل-1110414974.html
مساعد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني: قواتنا مستعدة لمواجهة أي سيناريو محتمل
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن زادة قوله: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو محتمل.. نرصد بدقة السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة وهي في مرمى قدراتنا الدفاعية".ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
أفاد مساعد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، العميد محمد أكبر زادة، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الإيرانية "مستعدة تماما لمواجهة أي سيناريو محتمل"، لافتا إلى أنه يتم رصد السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة بدقة وأنها في مرمى نيران القوات الإيرانية.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن زادة قوله: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو محتمل.. نرصد بدقة السفن الأجنبية الموجودة في المنطقة وهي في مرمى قدراتنا الدفاعية".
وأضاف: "القوات المسلحة الإيرانية تراقب تحركات العدو بكامل الجاهزية ولا تتجاهل التهديدات أبدًا"، معتبرًا أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب "يجري تحليلها في معظمها على أنها تهدف إلى بث الرعب واليأس وتشويش حسابات الرأي العام".
ونشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة من انطلاق مناورات للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تحت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز".
وجرت المناورات تحت إشراف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية.
وتهدف المناورات إلى اختبار جاهزية الوحدات العملياتية، ومراجعة الخطط الأمنية وسيناريوهات العمليات العسكرية المحتملة، والاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.