وسائل إعلام: أوروبا ترى أن الحاجة إلى الحوار مع روسيا باتت واضحة بشكل متزايد
وسائل إعلام: أوروبا ترى أن الحاجة إلى الحوار مع روسيا باتت واضحة بشكل متزايد
كتبت صحيفة Pais نقلاً عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن الحاجة إلى استئناف الحوار مع روسيا باتت واضحة بشكل متزايد في أوروبا. 16.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103706/70/1037067095_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_c018a2be9adab5be0fb61c6d9670fe8f.jpg
وأشار المصدر إلى أن الخلافات حول هذه القضية بين باريس ولندن وبرلين يحاكي توترا معينا.في ديسمبر/كانون الأول 2025، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مفيدًا لأوروبا. وفي يناير/كانون الثاني، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أوروبا إلى الانخراط مع روسيا بشأن أوكرانيا، ودعت إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية أوكرانية. كما صرّح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأن أوروبا ستحتاج إلى إشراك روسيا في حوار حول أوكرانيا على أعلى المستويات في مرحلة ما. وفي 30 يناير/كانون الثاني، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن "روسيا لن تتخلى أبدًا عن الحوار، لكن من المرجح أن يكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع القادة الأوروبيين الحاليين".
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيمانويل ماكرون
وحسب المصدر للصحيفة: "يتضح جلياً أننا بحاجة إلى الحوار مع روسيا، فالمسألة لا تكمن في السؤال، متى فحسب، بل كيف أيضاً".
وأشار المصدر إلى أن الخلافات حول هذه القضية بين باريس ولندن وبرلين يحاكي توترا معينا.
في ديسمبر/كانون الأول 2025، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون مفيدًا لأوروبا.
وفي يناير/كانون الثاني، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أوروبا إلى الانخراط مع روسيا بشأن أوكرانيا، ودعت إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية أوكرانية. كما صرّح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأن أوروبا ستحتاج إلى إشراك روسيا في حوار حول أوكرانيا على أعلى المستويات في مرحلة ما.
وفي 30 يناير/كانون الثاني، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن "روسيا لن تتخلى أبدًا عن الحوار، لكن من المرجح أن يكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع القادة الأوروبيين الحاليين".