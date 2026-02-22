https://sarabic.ae/20260222/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يترأس-اجتماعا-طارئا-ويؤكد-ضرورة-الاستعداد-لمختلف-السيناريوهات-1110630209.html
وذكر المكتب الإعلامي للمستشار، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الاجتماع عُقد بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقش مجمل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.وشارك في الاجتماع قيادات أمنية واستخباراتية إلى جانب ممثلين عن جهات صحية ووزارة الهجرة والمهجرين، حيث تم استعراض شامل للقدرات الأمنية والاستخباراتية وتقييم مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة.وتناول المجتمعون أبرز المعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الأمنية، بما في ذلك تطوير كفاءة الأداء، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة، ومواجهة التهديدات المستجدة بأساليب علمية ومهنية حديثة.وفي ختام الاجتماع، أكد الأعرجي أن "أمن المواطن يمثل أولوية قصوى"، مشيرا إلى استمرار الدولة في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها لضمان ترسيخ الاستقرار وصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية ضمن إطار من العمل المؤسسي المنظم والمسؤول.
ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا خُصص لبحث مستجدات الوضع الأمني في البلاد، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية استباقية والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة.
وذكر المكتب الإعلامي للمستشار، في بيان نقلته وكالة
الأنباء العراقية، أن الاجتماع عُقد بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقش مجمل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.
وشارك في الاجتماع قيادات أمنية واستخباراتية إلى جانب ممثلين عن جهات صحية ووزارة الهجرة والمهجرين، حيث تم استعراض شامل للقدرات الأمنية والاستخباراتية وتقييم مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة.
وتناول المجتمعون أبرز المعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الأمنية، بما في ذلك تطوير كفاءة الأداء، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة، ومواجهة التهديدات المستجدة بأساليب علمية ومهنية حديثة.
كما شدد الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات، وتكثيف تبادل المعلومات، وتوحيد الجهود لسد الثغرات ومعالجة نقاط الضعف، بما يعزز بناء منظومة أمنية أكثر صلابة لحماية البلاد.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأعرجي أن "أمن المواطن يمثل أولوية قصوى"، مشيرا إلى استمرار الدولة في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها لضمان ترسيخ الاستقرار وصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية ضمن إطار من العمل المؤسسي المنظم والمسؤول.