مستشار الأمن القومي العراقي يترأس اجتماعا طارئا ويؤكد ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يترأس-اجتماعا-طارئا-ويؤكد-ضرورة-الاستعداد-لمختلف-السيناريوهات-1110630209.html
مستشار الأمن القومي العراقي يترأس اجتماعا طارئا ويؤكد ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات
مستشار الأمن القومي العراقي يترأس اجتماعا طارئا ويؤكد ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات
سبوتنيك عربي
ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا خُصص لبحث مستجدات الوضع الأمني في البلاد، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية استباقية... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T15:51+0000
2026-02-22T15:51+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110629980_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_47f6e458434ba4f37ae40735e688d80b.jpg
وذكر المكتب الإعلامي للمستشار، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الاجتماع عُقد بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقش مجمل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.وشارك في الاجتماع قيادات أمنية واستخباراتية إلى جانب ممثلين عن جهات صحية ووزارة الهجرة والمهجرين، حيث تم استعراض شامل للقدرات الأمنية والاستخباراتية وتقييم مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة.وتناول المجتمعون أبرز المعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الأمنية، بما في ذلك تطوير كفاءة الأداء، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة، ومواجهة التهديدات المستجدة بأساليب علمية ومهنية حديثة.وفي ختام الاجتماع، أكد الأعرجي أن "أمن المواطن يمثل أولوية قصوى"، مشيرا إلى استمرار الدولة في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها لضمان ترسيخ الاستقرار وصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية ضمن إطار من العمل المؤسسي المنظم والمسؤول.
https://sarabic.ae/20260222/مستشارية-الأمن-القومي-العراقي-بقاء-عناصر-داعش-المنقولين-من-سوريا-مؤقت-وغير-دائم-1110616597.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110629980_147:0:1280:850_1920x0_80_0_0_3b33565d35185f51347b4611bc6fd34f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مستشار الأمن القومي العراقي يترأس اجتماعا طارئا ويؤكد ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات

15:51 GMT 22.02.2026
© Photoمستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي
مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا خُصص لبحث مستجدات الوضع الأمني في البلاد، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية استباقية والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة.
وذكر المكتب الإعلامي للمستشار، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الاجتماع عُقد بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقش مجمل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.
وشارك في الاجتماع قيادات أمنية واستخباراتية إلى جانب ممثلين عن جهات صحية ووزارة الهجرة والمهجرين، حيث تم استعراض شامل للقدرات الأمنية والاستخباراتية وتقييم مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة.
مركبات عسكرية أمريكية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، في القامشلي بسوريا، 8 فبراير/ فبراير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
مستشارية الأمن القومي العراقي: بقاء عناصر "داعش" المنقولين من سوريا مؤقت وغير دائم
08:36 GMT
وتناول المجتمعون أبرز المعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الأمنية، بما في ذلك تطوير كفاءة الأداء، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة، ومواجهة التهديدات المستجدة بأساليب علمية ومهنية حديثة.

كما شدد الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات، وتكثيف تبادل المعلومات، وتوحيد الجهود لسد الثغرات ومعالجة نقاط الضعف، بما يعزز بناء منظومة أمنية أكثر صلابة لحماية البلاد.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأعرجي أن "أمن المواطن يمثل أولوية قصوى"، مشيرا إلى استمرار الدولة في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها لضمان ترسيخ الاستقرار وصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية ضمن إطار من العمل المؤسسي المنظم والمسؤول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала