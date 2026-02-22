https://sarabic.ae/20260222/من-الاحتجاجات-إلى-القصف--كيف-تصاعدت-الأزمة-في-أوكرانيا-بعد-عام-2014؟--فيديو-1110636645.html
من الاحتجاجات إلى القصف ... كيف تصاعدت الأزمة في أوكرانيا بعد عام 2014؟ ... فيديو
من الاحتجاجات إلى القصف ... كيف تصاعدت الأزمة في أوكرانيا بعد عام 2014؟ ... فيديو
سبوتنيك عربي
أدت أحداث "الميدان الأوروبي" إلى أزمة سياسية في أوكرانيا، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، رفض الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T17:37+0000
2026-02-22T17:37+0000
2026-02-22T17:37+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104391/00/1043910070_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_d8e442ca73c09bcb917934a66a75c63c.jpg
وأشعل هذا القرار احتجاجات حاشدة في كييف، وأسفرت المواجهة التي استمرت شهورا بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين شكل القوميون جزءا كبيرا منهم، عن سقوط عشرات القتلى وانقلاب عسكري.وفي ليلة 22 فبراير/شباط، سيطر نشطاء الميدان الأوروبي على البرلمان والإدارة الرئاسية والمباني الحكومية، ونتيجة للانقلاب، انتقلت السلطة إلى المعارضة، واضطر الرئيس الشرعي فيكتور يانوكوفيتش للجوء إلى روسيا.تصعيد عسكري في دونباس، قصف مستمر، وضحايا مدنيون ومحاولات لوقف إطلاق النار بقيت حبرًا على ورق... اتفاقيات تُوقّع… لكن الحرب تستمر".بين المعارك والحصار والتوترات السياسية تتشكل ملامح مرحلة جديدة من الصراع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104391/00/1043910070_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_1880793c6213cc0240ab6b7761d72dd2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
من الاحتجاجات إلى القصف ... كيف تصاعدت الأزمة في أوكرانيا بعد عام 2014؟ ... فيديو
أدت أحداث "الميدان الأوروبي" إلى أزمة سياسية في أوكرانيا، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، رفض الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خوفا من تقويض العلاقات القائمة مع روسيا.
وأشعل هذا القرار احتجاجات حاشدة في كييف، وأسفرت المواجهة التي استمرت شهورا بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين شكل القوميون جزءا كبيرا منهم، عن سقوط عشرات القتلى وانقلاب عسكري.
وفي ليلة 22 فبراير/شباط، سيطر نشطاء الميدان الأوروبي على البرلمان والإدارة الرئاسية والمباني الحكومية، ونتيجة للانقلاب
، انتقلت السلطة إلى المعارضة، واضطر الرئيس الشرعي فيكتور يانوكوفيتش للجوء إلى روسيا.
بعد 2014… لم تهدأ الأحداث، بل دخلت مرحلة أكثر قسوة.
تصعيد عسكري في دونباس، قصف مستمر، وضحايا مدنيون ومحاولات لوقف إطلاق النار بقيت حبرًا على ورق... اتفاقيات تُوقّع… لكن الحرب تستمر".
بين المعارك والحصار والتوترات السياسية تتشكل ملامح مرحلة جديدة من الصراع.