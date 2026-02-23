عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260223/أوربان-أوروبا-لا-تستطيع-تمويل-الصراع-في-أوكرانيا-وستغرق-في-الديون-1110671081.html
أوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون
أوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الإثنين، أن أوروبا لا تستطيع تحمل تبعات الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستغرق في الديون حتى مشارفها.
2026-02-23T19:39+0000
2026-02-23T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_d77ab1b4fd4b43e3a72fbf5246e8b5c9.jpg
وأضاف أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "نتوقع أن تتمكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها العسكري وآلتها العسكرية لسنوات عديدة مقبلة".وأشار أوربان إلى أن "روسيا تمتلك قدرات عسكرية نووية"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل لمسألة كيفية هزيمة قوة نووية".قال أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "راجعت الحكومة الوضع وقررت عدم وجود أي عوائق فنية أمام استئناف الإمدادات. ويبقى قرار استئناف خط الأنابيب بيد أوكرانيا. ويتضح جلياً أن هذا ابتزاز سياسي سافر. ومن المعلوم أن العلاقات الدبلوماسية بين المجر وأوكرانيا وصلت إلى أدنى مستوياتها".
https://sarabic.ae/20260223/أوربان-العلاقات-بين-أوكرانيا-والمجر-في-أدنى-مستوياتها--1110665911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106860090_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_df0165c4316df4aea50b3fec537d9e2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

أوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون

19:39 GMT 23.02.2026
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الإثنين، أن أوروبا لا تستطيع تحمل تبعات الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستغرق في الديون حتى مشارفها.
وأضاف أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "نتوقع أن تتمكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها العسكري وآلتها العسكرية لسنوات عديدة مقبلة".

وتابع: "نرى أن أوكرانيا وأوروبا ستستنزفان احتياطياتهما العسكرية ومواردهما المالية والبشرية بوتيرة أسرع من روسيا. لا تستطيع أوروبا تحمل تبعات هذه الحرب، وستظل غارقة في الديون لعقود".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
أوربان: العلاقات بين أوكرانيا والمجر في أدنى مستوياتها
17:22 GMT
وأشار أوربان إلى أن "روسيا تمتلك قدرات عسكرية نووية"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل لمسألة كيفية هزيمة قوة نووية".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن العلاقات بين المجر وأوكرانيا في أدنى مستوياتها بسبب ابتزاز كييف.

قال أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "راجعت الحكومة الوضع وقررت عدم وجود أي عوائق فنية أمام استئناف الإمدادات. ويبقى قرار استئناف خط الأنابيب بيد أوكرانيا. ويتضح جلياً أن هذا ابتزاز سياسي سافر. ومن المعلوم أن العلاقات الدبلوماسية بين المجر وأوكرانيا وصلت إلى أدنى مستوياتها".
