أوربان: أوروبا لا تستطيع تمويل الصراع في أوكرانيا وستغرق في الديون
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الإثنين، أن أوروبا لا تستطيع تحمل تبعات الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستغرق في الديون حتى مشارفها. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "نتوقع أن تتمكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها العسكري وآلتها العسكرية لسنوات عديدة مقبلة".وأشار أوربان إلى أن "روسيا تمتلك قدرات عسكرية نووية"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل لمسألة كيفية هزيمة قوة نووية".
وأضاف أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "نتوقع أن تتمكن روسيا من الحفاظ على اقتصادها العسكري وآلتها العسكرية لسنوات عديدة مقبلة".
وتابع: "نرى أن أوكرانيا وأوروبا ستستنزفان احتياطياتهما العسكرية ومواردهما المالية والبشرية بوتيرة أسرع من روسيا. لا تستطيع أوروبا تحمل تبعات هذه الحرب، وستظل غارقة في الديون لعقود".
وأشار أوربان إلى أن "روسيا تمتلك قدرات عسكرية نووية"، مؤكدا أنه "لا يوجد حل لمسألة كيفية هزيمة قوة نووية".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن العلاقات بين المجر وأوكرانيا في أدنى مستوياتها بسبب ابتزاز كييف.
قال أوربان، مخاطباً أعضاء البرلمان المجري: "راجعت الحكومة الوضع وقررت عدم وجود أي عوائق فنية أمام استئناف الإمدادات. ويبقى قرار استئناف خط الأنابيب بيد أوكرانيا. ويتضح جلياً أن هذا ابتزاز سياسي سافر. ومن المعلوم أن العلاقات الدبلوماسية بين المجر وأوكرانيا وصلت إلى أدنى مستوياتها".