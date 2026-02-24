https://sarabic.ae/20260224/الشرطة-البريطانية-تنتهي-من-تفتيش-منزل-آندرو-شقيق-الملك-تشارلز-1110715612.html
الشرطة البريطانية تنتهي من تفتيش منزل آندرو شقيق الملك تشارلز
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، عن انتهاء عمليات التفتيش المتعلقة بقضية صلات شقيق الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو ماونتباتن-وندسور، مع جيفري إبستين. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T23:03+0000
2026-02-24T23:03+0000
2026-02-24T23:03+0000
الشرطة البريطانية
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/02/1106651372_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_47647fd29ef3245771611dfe38812c4f.jpg
بريطانيا
الشرطة البريطانية, بريطانيا, العالم
أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، عن انتهاء عمليات التفتيش المتعلقة بقضية صلات شقيق الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو ماونتباتن-وندسور، مع جيفري إبستين.
وقال أوليفر رايت، مساعد قائد شرطة تيمز فالي، في بيان: "غادر أفراد الشرطة الآن الموقع الذي كنا نفتشه في بيركشير. وبذلك تنتهي عملية التفتيش التي بدأت بعد اعتقالنا لرجل في الستينيات من عمره من نورفولك يوم الخميس".
ويُشتبه في أن أندرو أساء استخدام منصبه كمستشار تجاري، بعد تقارير تفيد بأنه أرسل لإبستين مستندات حكومية.
يأتي هذا بعد أن تم القبض على الأمير السابق
يوم الخميس في إطار تحقيق بشأن علاقاته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم اعتداء جنسي.
ويبدو أن الوثائق الموجودة في ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي تظهر أن شقيق الملك تشارلز الأصغر أرسل وثائق حكومية سرية إلى إبستين أثناء عمل الأمير السابق مبعوثًا تجاريًا. ونفى ماونتباتن-وندسور دائمًا أي مخالفات تتعلق بإبستين، وقال إنه يأسف على صداقتهما.
ويظل الأمير أندرو محور فضيحة لعدة سنوات بسبب علاقاته بإبستين، وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، سحب الملك تشارلز الثالث جميع ألقاب شقيقه.