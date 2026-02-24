الشرطة البريطانية تنتهي من تفتيش منزل آندرو شقيق الملك تشارلز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/الشرطة-البريطانية-تنتهي-من-تفتيش-منزل-آندرو-شقيق-الملك-تشارلز-1110715612.html
الشرطة البريطانية تنتهي من تفتيش منزل آندرو شقيق الملك تشارلز
الشرطة البريطانية تنتهي من تفتيش منزل آندرو شقيق الملك تشارلز
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، عن انتهاء عمليات التفتيش المتعلقة بقضية صلات شقيق الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو ماونتباتن-وندسور، مع جيفري إبستين. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T23:03+0000
2026-02-24T23:03+0000
الشرطة البريطانية
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/02/1106651372_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_47647fd29ef3245771611dfe38812c4f.jpg
وقال أوليفر رايت، مساعد قائد شرطة تيمز فالي، في بيان: "غادر أفراد الشرطة الآن الموقع الذي كنا نفتشه في بيركشير. وبذلك تنتهي عملية التفتيش التي بدأت بعد اعتقالنا لرجل في الستينيات من عمره من نورفولك يوم الخميس".ويُشتبه في أن أندرو أساء استخدام منصبه كمستشار تجاري، بعد تقارير تفيد بأنه أرسل لإبستين مستندات حكومية.يأتي هذا بعد أن تم القبض على الأمير السابق يوم الخميس في إطار تحقيق بشأن علاقاته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم اعتداء جنسي.ويبدو أن الوثائق الموجودة في ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي تظهر أن شقيق الملك تشارلز الأصغر أرسل وثائق حكومية سرية إلى إبستين أثناء عمل الأمير السابق مبعوثًا تجاريًا. ونفى ماونتباتن-وندسور دائمًا أي مخالفات تتعلق بإبستين، وقال إنه يأسف على صداقتهما.ويظل الأمير أندرو محور فضيحة لعدة سنوات بسبب علاقاته بإبستين، وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، سحب الملك تشارلز الثالث جميع ألقاب شقيقه.
https://sarabic.ae/20260221/تفتيش-منزل-أندرو-وندسور-على-خلفية-علاقته-بإبستين-1110595863.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/02/1106651372_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4a55a07f560a7161fe410ceb6a65af8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الشرطة البريطانية, بريطانيا, العالم
الشرطة البريطانية, بريطانيا, العالم

الشرطة البريطانية تنتهي من تفتيش منزل آندرو شقيق الملك تشارلز

23:03 GMT 24.02.2026
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، عن انتهاء عمليات التفتيش المتعلقة بقضية صلات شقيق الملك تشارلز الثالث، الأمير أندرو ماونتباتن-وندسور، مع جيفري إبستين.
وقال أوليفر رايت، مساعد قائد شرطة تيمز فالي، في بيان: "غادر أفراد الشرطة الآن الموقع الذي كنا نفتشه في بيركشير. وبذلك تنتهي عملية التفتيش التي بدأت بعد اعتقالنا لرجل في الستينيات من عمره من نورفولك يوم الخميس".
الأمير أندرو يقف بجانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أثناء مغادرتهم كاتدرائية وستمنستر، 16 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
تفتيش منزل أندرو وندسور على خلفية علاقته بإبستين
21 فبراير, 09:15 GMT
ويُشتبه في أن أندرو أساء استخدام منصبه كمستشار تجاري، بعد تقارير تفيد بأنه أرسل لإبستين مستندات حكومية.
يأتي هذا بعد أن تم القبض على الأمير السابق يوم الخميس في إطار تحقيق بشأن علاقاته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم اعتداء جنسي.
ويبدو أن الوثائق الموجودة في ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي تظهر أن شقيق الملك تشارلز الأصغر أرسل وثائق حكومية سرية إلى إبستين أثناء عمل الأمير السابق مبعوثًا تجاريًا. ونفى ماونتباتن-وندسور دائمًا أي مخالفات تتعلق بإبستين، وقال إنه يأسف على صداقتهما.
ويظل الأمير أندرو محور فضيحة لعدة سنوات بسبب علاقاته بإبستين، وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، سحب الملك تشارلز الثالث جميع ألقاب شقيقه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала