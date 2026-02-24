عراقجي: طهران ستستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق منصف بأقصر وقت ممكن

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
عرب بوينت بودكاست
On air
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: طهران ستستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق منصف بأقصر وقت ممكن
عراقجي: طهران ستستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق منصف بأقصر وقت ممكن
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستستأنف محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة. الاتفاق ممكن التحقيق، ولكن فقط إذا أعطيت الدبلوماسية الأولوية".وختم عراقجي: "لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن شيء لحماية سيادتنا بشجاعة. ونحن نحمل نفس الشجاعة إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى إلى حل سلمي لأي خلافات".وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في مقابلة إذاعية نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أي هجوم أو عدوان على إيران سيواجه بالرد وفق الخطط الدفاعية الإيرانية".وحذر روانجي، من أن "بدء الحرب وارد، لكن إنهاءها سيكون صعباً، كما ستتأثر المنطقة بأسرها بعواقب أي تصعيد عسكري تجاه طهران".
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستستأنف محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في أقصر وقت ممكن.
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".
وأضاف عراقجي: "قناعاتنا الأساسية واضحة تمامًا: لن تطور إيران تحت أي ظرف سلاحًا نوويًا أبدًا؛ ولن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في الاستفادة من عوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة. الاتفاق ممكن التحقيق، ولكن فقط إذا أعطيت الدبلوماسية الأولوية".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الرئيس الإيراني: التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة سيلحقان أضرارا بجميع دولها
16:51 GMT
وختم عراقجي: "لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن شيء لحماية سيادتنا بشجاعة. ونحن نحمل نفس الشجاعة إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى إلى حل سلمي لأي خلافات".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق سريع إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف"، معبرة عن حسن نية طهران لإنجاز مثل هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن.

وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في مقابلة إذاعية نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أي هجوم أو عدوان على إيران سيواجه بالرد وفق الخطط الدفاعية الإيرانية".
وحذر روانجي، من أن "بدء الحرب وارد، لكن إنهاءها سيكون صعباً، كما ستتأثر المنطقة بأسرها بعواقب أي تصعيد عسكري تجاه طهران".
