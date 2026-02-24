https://sarabic.ae/20260224/عراقجي-طهران-ستستأنف-المحادثات-مع-واشنطن-في-جنيف-للتوصل-إلى-اتفاق-منصف-بأقصر-وقت-ممكن-1110711270.html
عراقجي: طهران ستستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق منصف بأقصر وقت ممكن
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستستأنف محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في... 24.02.2026
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة. الاتفاق ممكن التحقيق، ولكن فقط إذا أعطيت الدبلوماسية الأولوية".وختم عراقجي: "لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن شيء لحماية سيادتنا بشجاعة. ونحن نحمل نفس الشجاعة إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى إلى حل سلمي لأي خلافات".وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في مقابلة إذاعية نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أي هجوم أو عدوان على إيران سيواجه بالرد وفق الخطط الدفاعية الإيرانية".وحذر روانجي، من أن "بدء الحرب وارد، لكن إنهاءها سيكون صعباً، كما ستتأثر المنطقة بأسرها بعواقب أي تصعيد عسكري تجاه طهران".
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستستأنف محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في أقصر وقت ممكن.
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".
وأضاف عراقجي: "قناعاتنا الأساسية واضحة تمامًا: لن تطور إيران تحت أي ظرف سلاحًا نوويًا أبدًا؛ ولن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في الاستفادة من عوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة. الاتفاق ممكن التحقيق، ولكن فقط إذا أعطيت الدبلوماسية الأولوية".
وختم عراقجي: "لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن شيء لحماية سيادتنا بشجاعة. ونحن نحمل نفس الشجاعة إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى إلى حل سلمي لأي خلافات".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق سريع إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف"، معبرة عن حسن نية طهران لإنجاز مثل هذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن.
وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في مقابلة إذاعية نقلتها وكالة
"مهر" الإيرانية، إن "أي هجوم أو عدوان على إيران سيواجه بالرد وفق الخطط الدفاعية الإيرانية".
وحذر روانجي، من أن "بدء الحرب وارد، لكن إنهاءها سيكون صعباً، كما ستتأثر المنطقة بأسرها بعواقب أي تصعيد عسكري تجاه طهران".