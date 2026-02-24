https://sarabic.ae/20260224/عراقجي-طهران-ستستأنف-المحادثات-مع-واشنطن-في-جنيف-للتوصل-إلى-اتفاق-منصف-بأقصر-وقت-ممكن-1110711270.html

عراقجي: طهران ستستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق منصف بأقصر وقت ممكن

عراقجي: طهران ستستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق منصف بأقصر وقت ممكن

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستستأنف محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي في...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg

وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المتبادلة. الاتفاق ممكن التحقيق، ولكن فقط إذا أعطيت الدبلوماسية الأولوية".وختم عراقجي: "لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن شيء لحماية سيادتنا بشجاعة. ونحن نحمل نفس الشجاعة إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى إلى حل سلمي لأي خلافات".وقال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، في مقابلة إذاعية نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أي هجوم أو عدوان على إيران سيواجه بالرد وفق الخطط الدفاعية الإيرانية".وحذر روانجي، من أن "بدء الحرب وارد، لكن إنهاءها سيكون صعباً، كما ستتأثر المنطقة بأسرها بعواقب أي تصعيد عسكري تجاه طهران".

