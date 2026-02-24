"كتائب حزب الله" العراقية تحذر من التهديدات الأمريكية ضد إيران

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا وفرنسا تستعدان لإمداد أوكرانيا بأسلحة نووية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/كتائب-حزب-الله-العراقية-تحذر-من-التهديدات-الأمريكية-ضد-إيران---1110678048.html
"كتائب حزب الله" العراقية تحذر من التهديدات الأمريكية ضد إيران
"كتائب حزب الله" العراقية تحذر من التهديدات الأمريكية ضد إيران
سبوتنيك عربي
حذّرت "كتائب حزب الله" العراقية، من تصاعد التهديدات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T06:32+0000
2026-02-24T06:32+0000
إيران
أخبار إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101926493_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51b14756b3d56763a300d66a3a3653a9.jpg
وقال المسؤول الأمني في الكتائب، أبو علي العسكري، في تدوينة نشرها عبر منصة "تلغرام"، إن "التطورات الإقليمية الأخيرة تتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران، عبر تحريك قطع بحرية وتجهيز قواعد عسكرية في المنطقة، تمهيدًا لشن عدوان جديد على الشعب الإيراني ومقدراته". ودعا العسكري القوى الكردية في المنطقة إلى "التحلي بالعقلانية وعدم الانخراط في أي تحرك عسكري يستهدف إيران"، محذرًا من تداعيات ما وصفه بـ"المغامرة العسكرية". كما شدد المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" العراقية، على "ضرورة أن تكون الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية في حالة تأهب كاملة، لمواجهة أي تحركات محتملة تستهدف الأراضي الإيرانية، لا سيما على الحدود الشمالية الغربية".في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أن بلاده تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.ويتصاعد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها البحري والجوي في المنطقة، عبر نشر مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" على مقربة من الخليج، وإرسال حاملة ثانية هي "جيرالد فورد" في طريقها للتمركز قرب المتوسط، إضافة إلى تعزيز أسراب المقاتلات والقاذفات بعيدة المدى ووضعها في حالة تأهب تحسبا لاحتمال توجيه ضربات تستهدف منشآت نووية ومقار للحرس الثوري الإيراني ومنصات صواريخ باليستية.
https://sarabic.ae/20260224/إعلام-قرار-ترامب-بضرب-إيران-سيعتمد-على-تقييمات-ويتكوف-وكوشنر-1110677330.html
https://sarabic.ae/20260223/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-التزامه-بالقرارات-الدولية-ووحدة-الصف-الوطني-ويدعو-للحوار-مع-إيران-1110673077.html
https://sarabic.ae/20260223/كالاس-تحذر-حرب-إيران-لن-تدور-في-رقعة-ترابية-محدودة-1110667616.html
إيران
أخبار إيران
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101926493_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d24e5182a2c3f818f64ca17686102b4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

"كتائب حزب الله" العراقية تحذر من التهديدات الأمريكية ضد إيران

06:32 GMT 24.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemiيتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حذّرت "كتائب حزب الله" العراقية، من تصاعد التهديدات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
وقال المسؤول الأمني في الكتائب، أبو علي العسكري، في تدوينة نشرها عبر منصة "تلغرام"، إن "التطورات الإقليمية الأخيرة تتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران، عبر تحريك قطع بحرية وتجهيز قواعد عسكرية في المنطقة، تمهيدًا لشن عدوان جديد على الشعب الإيراني ومقدراته".
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
إعلام: قرار ترامب بضرب إيران سيعتمد على تقييمات ويتكوف وكوشنر
05:39 GMT

وأضاف العسكري أن "الاستعدادات الأمريكية تتجه نحو استهداف إيران، انطلاقًا من الأراضي السورية، مرورًا بإقليم كردستان العراق، في مسار قد يتخذ طابعًا بريًا".

ودعا العسكري القوى الكردية في المنطقة إلى "التحلي بالعقلانية وعدم الانخراط في أي تحرك عسكري يستهدف إيران"، محذرًا من تداعيات ما وصفه بـ"المغامرة العسكرية".
نائب الرئيس العراقي نوري المالكي يزور موسكو، 24 يوليو/تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
"الإطار التنسيقي" في العراق يؤكد التزامه بالقرارات الدولية ويدعو للحوار مع إيران
أمس, 21:20 GMT
كما شدد المسؤول الأمني في "كتائب حزب الله" العراقية، على "ضرورة أن تكون الأجهزة الأمنية والعسكرية الإيرانية في حالة تأهب كاملة، لمواجهة أي تحركات محتملة تستهدف الأراضي الإيرانية، لا سيما على الحدود الشمالية الغربية".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق إيران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أن بلاده تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب.
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
كالاس تحذر: حرب إيران لن تدور في رقعة ترابية محدودة
أمس, 18:10 GMT
ويتصاعد الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث عززت الولايات المتحدة وجودها البحري والجوي في المنطقة، عبر نشر مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" على مقربة من الخليج، وإرسال حاملة ثانية هي "جيرالد فورد" في طريقها للتمركز قرب المتوسط، إضافة إلى تعزيز أسراب المقاتلات والقاذفات بعيدة المدى ووضعها في حالة تأهب تحسبا لاحتمال توجيه ضربات تستهدف منشآت نووية ومقار للحرس الثوري الإيراني ومنصات صواريخ باليستية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала