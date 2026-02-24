عربي
https://sarabic.ae/20260224/وزير-الخارجية-الإماراتي-يؤكد-على-أهمية-نجاح-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-1110676851.html
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد على أهمية نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد على أهمية نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد خلاله على "أهمية التوصل إلى نتيجة ناجحة... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T05:07+0000
2026-02-24T05:46+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102921/87/1029218701_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ca39314f8999f86f8ce00c077e075aae.jpg
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام): "صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد، أكد على الدور الحيوي للمحادثات الأمريكية الإيرانية الناجحة في تعزيز أسس الأمن في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها إلى استمرار الازدهار والاستقرار، ودعم السلام الإقليمي والدولي".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ستعقد في جنيف، يوم الخميس المقبل.يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه وفدا البلدين لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "من الفرص الأخيرة لتفادي مواجهة عسكرية مفتوحة".في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أن بلاده تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب، وفق تعبيره.كالاس تحذر: حرب إيران لن تدور في رقعة ترابية محدودةموسكو: روسيا تدعو واشنطن إلى التخلي عن خطط ضرب المنشآت النووية الإيرانية
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد خلاله على "أهمية التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام): "صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد، أكد على الدور الحيوي للمحادثات الأمريكية الإيرانية الناجحة في تعزيز أسس الأمن في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها إلى استمرار الازدهار والاستقرار، ودعم السلام الإقليمي والدولي".

وأشارت إلى أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، و"جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ستعقد في جنيف، يوم الخميس المقبل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
ترامب يوجه تحذيرا جديدا لإيران: إذا لم نتوصل إلى اتفاق فسيكون يوما سيئا للغاية
أمس, 21:42 GMT
يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه وفدا البلدين لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "من الفرص الأخيرة لتفادي مواجهة عسكرية مفتوحة".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أسطولا ضخما" يتجه نحو إيران، معرباً عن أمله في أن توافق إيران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أن بلاده تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب، وفق تعبيره.
كالاس تحذر: حرب إيران لن تدور في رقعة ترابية محدودة
موسكو: روسيا تدعو واشنطن إلى التخلي عن خطط ضرب المنشآت النووية الإيرانية
