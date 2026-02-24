https://sarabic.ae/20260224/وزير-الخارجية-الإماراتي-يؤكد-على-أهمية-نجاح-المفاوضات-الأمريكية-الإيرانية-1110676851.html

وزير الخارجية الإماراتي يؤكد على أهمية نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية

وزير الخارجية الإماراتي يؤكد على أهمية نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد خلاله على "أهمية التوصل إلى نتيجة ناجحة...

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام): "صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد، أكد على الدور الحيوي للمحادثات الأمريكية الإيرانية الناجحة في تعزيز أسس الأمن في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها إلى استمرار الازدهار والاستقرار، ودعم السلام الإقليمي والدولي".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ستعقد في جنيف، يوم الخميس المقبل.يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه وفدا البلدين لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "من الفرص الأخيرة لتفادي مواجهة عسكرية مفتوحة".في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أن بلاده تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب، وفق تعبيره.كالاس تحذر: حرب إيران لن تدور في رقعة ترابية محدودةموسكو: روسيا تدعو واشنطن إلى التخلي عن خطط ضرب المنشآت النووية الإيرانية

