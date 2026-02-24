https://sarabic.ae/20260224/47-دولة-تؤيد-بيانا-مناهضا-لروسيا-في-الأمم-المتحدة-وأمريكا-خارج-القائمة-1110715214.html
47 دولة تؤيد بيانا مناهضا لروسيا في الأمم المتحدة.. وأمريكا خارج القائمة
22:21 GMT 24.02.2026 (تم التحديث: 22:24 GMT 24.02.2026)
أيدت 47 دولة فقط من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، الثلاثاء، بيانًا مناهضًا لروسيا بشأن النزاع في أوكرانيا، فيما لم تنضم الولايات المتحدة إليه، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتلت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، ماريانا بيتسا، البيان باسم عدد من الدول في مقر الأمم المتحدة. ومن بين الدول المنضمة إليه غالبية الدول الأوروبية، وجمهورية كوريا، ونيوزيلندا، وكندا، وجورجيا.
كما انضمت بشكل منفصل بعثة الاتحاد الأوروبي، ولم تكن الولايات المتحدة ضمن الدول التي أيدت البيان، بحسب المراسل.
وجاء في البيان الذي تلاه المسؤول الأوكراني أن الدول، من بين أمور أخرى، طالبت روسيا بوقف النزاع العسكري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في وقت سابق، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، قرارًا مناهضًا لروسيا بشأن أوكرانيا.
وأشارت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، إلى أن الوثيقة "تتجاهل تعقيد النزاع
، وتفسر بشكل أحادي الجانب قواعد ميثاق الأمم المتحدة، وتخلق عقبات أمام المفاوضات".
ويعبر القرار المعتمد من الجمعية العامة بعنوان "الحفاظ على سلام دائم في أوكرانيا" عن "قلق بالغ" إزاء الضربات الروسية، ويؤكد "الالتزام الثابت" بسيادة أوكرانيا، ولا تتمتع قرارات الجمعية العامة بقوة إلزامية قانونيًا.