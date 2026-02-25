https://sarabic.ae/20260225/30-قتيلا-على-الأقل-جراء-أمطار-غزيرة-في-جنوب-شرق-البرازيل-1110716455.html
30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل
30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل
سبوتنيك عربي
قالت السلطات المحلية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل، بينما لا يزال 39 شخصًا في... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T01:17+0000
2026-02-25T01:17+0000
2026-02-25T01:17+0000
أخبار البرازيل
الطوارئ
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085050431_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1ea5de4884cde0b713c48db6360b3125.jpg
وأكدت إدارة الإطفاء بالولاية أن الوفيات وقعت في مدينتي جويز دي فورا وأوبا، وتفصلهما مسافة تبلغ نحو 110 كيلومترات.وعبر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تعازيه في منشور على إكس، قائلًا: "ينصب تركيزنا على التأكد من تقديم المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم النازحين، والمساعدة في إعادة الإعمار".وقالت بلدية جويز دي فورا إن نحو 440 شخصًا نزحوا من المدينة، حيث تسببت الأمطار في سيول وانهيارات أرضية مما أدى إلى تعليق الدراسة.وأضافت أن فرقًا متخصصة استُدعيت للاستجابة للحوادث والبحث عن المفقودين. وأفادت إدارة الإطفاء في الولاية بنشر 134 عنصراً في جويز دي فورا وأوبا.وأعلنت الحكومة البرازيلية في بيان حالة الطوارئ في جويز دي فورا، مما سرع عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.وتشهد أجزاء كبيرة من البرازيل ذروة موسم الأمطار خلال فصل الصيف من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار، وتهطل فيه أمطار غزيرة بشكل متكرر، مع وقوع عواصف رعدية وسيول وانهيارات طينية.
https://sarabic.ae/20220604/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الأمطار-الغزيرة-في-البرازيل-إلى-128-شخصا-1063058087.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085050431_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b947579f08d72dfd1ab5aea7f22812a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , الطوارئ, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل , الطوارئ, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل
قالت السلطات المحلية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل، بينما لا يزال 39 شخصًا في عداد المفقودين.
وأكدت إدارة الإطفاء بالولاية أن الوفيات وقعت في مدينتي جويز دي فورا وأوبا، وتفصلهما مسافة تبلغ نحو 110 كيلومترات.
وعبر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تعازيه في منشور على إكس، قائلًا: "ينصب تركيزنا على التأكد من تقديم المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم النازحين، والمساعدة في إعادة الإعمار".
وقالت بلدية جويز دي فورا إن نحو 440 شخصًا نزحوا من المدينة، حيث تسببت الأمطار في سيول وانهيارات أرضية
مما أدى إلى تعليق الدراسة.
وأضافت أن فرقًا متخصصة استُدعيت للاستجابة للحوادث والبحث عن المفقودين. وأفادت إدارة الإطفاء في الولاية بنشر 134 عنصراً في جويز دي فورا وأوبا.
وذكرت الإدارة أن 40 شخصًا في عداد المفقودين في جويز دي فورا، وثلاثة آخرين في أوبا.
وأعلنت الحكومة البرازيلية في بيان حالة الطوارئ في جويز دي فورا، مما سرع عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وتشهد أجزاء كبيرة من البرازيل ذروة موسم الأمطار خلال فصل الصيف من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار، وتهطل فيه أمطار غزيرة بشكل متكرر، مع وقوع عواصف رعدية وسيول وانهيارات طينية.