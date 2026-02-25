30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل
30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل
سبوتنيك عربي
قالت السلطات المحلية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل، بينما لا يزال 39 شخصًا في...
أخبار البرازيل
الطوارئ
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
وأكدت إدارة الإطفاء بالولاية أن الوفيات وقعت في مدينتي جويز دي فورا وأوبا، وتفصلهما مسافة تبلغ نحو 110 كيلومترات.وعبر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تعازيه في منشور على إكس، قائلًا: "ينصب تركيزنا على التأكد من تقديم المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم النازحين، والمساعدة في إعادة الإعمار".وقالت بلدية جويز دي فورا إن نحو 440 شخصًا نزحوا من المدينة، حيث تسببت الأمطار في سيول وانهيارات أرضية مما أدى إلى تعليق الدراسة.وأضافت أن فرقًا متخصصة استُدعيت للاستجابة للحوادث والبحث عن المفقودين. وأفادت إدارة الإطفاء في الولاية بنشر 134 عنصراً في جويز دي فورا وأوبا.وأعلنت الحكومة البرازيلية في بيان حالة الطوارئ في جويز دي فورا، مما سرع عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.وتشهد أجزاء كبيرة من البرازيل ذروة موسم الأمطار خلال فصل الصيف من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار، وتهطل فيه أمطار غزيرة بشكل متكرر، مع وقوع عواصف رعدية وسيول وانهيارات طينية.
أخبار البرازيل
30 قتيلا على الأقل جراء أمطار غزيرة في جنوب شرق البرازيل

01:17 GMT 25.02.2026
© AP Photo / Bruna Pradoتداعيات هطول أمطار غزيرة في دوكي دي كاكسياس، البرازيل، 15 يناير 2024.
تداعيات هطول أمطار غزيرة في دوكي دي كاكسياس، البرازيل، 15 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Bruna Prado
تابعنا عبر
قالت السلطات المحلية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة على ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل، بينما لا يزال 39 شخصًا في عداد المفقودين.
وأكدت إدارة الإطفاء بالولاية أن الوفيات وقعت في مدينتي جويز دي فورا وأوبا، وتفصلهما مسافة تبلغ نحو 110 كيلومترات.
مصرع 28 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة شمال شرق البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 128 شخصا
4 يونيو 2022, 02:56 GMT
وعبر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن تعازيه في منشور على إكس، قائلًا: "ينصب تركيزنا على التأكد من تقديم المساعدة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم النازحين، والمساعدة في إعادة الإعمار".
وقالت بلدية جويز دي فورا إن نحو 440 شخصًا نزحوا من المدينة، حيث تسببت الأمطار في سيول وانهيارات أرضية مما أدى إلى تعليق الدراسة.
وأضافت أن فرقًا متخصصة استُدعيت للاستجابة للحوادث والبحث عن المفقودين. وأفادت إدارة الإطفاء في الولاية بنشر 134 عنصراً في جويز دي فورا وأوبا.
وذكرت الإدارة أن 40 شخصًا في عداد المفقودين في جويز دي فورا، وثلاثة آخرين في أوبا.
وأعلنت الحكومة البرازيلية في بيان حالة الطوارئ في جويز دي فورا، مما سرع عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وتشهد أجزاء كبيرة من البرازيل ذروة موسم الأمطار خلال فصل الصيف من ديسمبر/كانون الأول إلى مارس/آذار، وتهطل فيه أمطار غزيرة بشكل متكرر، مع وقوع عواصف رعدية وسيول وانهيارات طينية.
