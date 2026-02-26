https://sarabic.ae/20260226/تربية-الأطفال-على-الحبلين-الحزم-الذي-يبني-أو-العقاب-المحطم-1110790493.html

"تربية الأطفال على الحبلين".. الحزم الذي يبني أو العقاب المحطم

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي"، الحزم أم العقاب.. خيط رفيع يفصل بين بناء شخصية طفلك وتحطيمها. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

يخلط كثير من الآباء ومقدمي الرعاية بين الحزم في التربية والعقاب، ويُستخدم المصطلحان أحيانا وكأنهما شيء واحد، رغم أن الفرق بينهما عميق وله آثار مباشرة على النمو النفسي والسلوكي للطفل، حيث تشير الأبحاث النفسية إلى أن الطريقة التي يستجيب بها البالغون لسلوك الطفل لا تؤثر فقط على السلوك الحالي، بل تشكل شخصيته، وصورته عن ذاته، وعلاقته بالآخرين على المدى الطويل.في هذا الصدد، قالت الخبيرة في العلاج النفسي الدكتورة إيفي كرم:وأضافت كرم في حديثها لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

