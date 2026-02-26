"تربية الأطفال على الحبلين".. الحزم الذي يبني أو العقاب المحطم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"تربية الأطفال على الحبلين".. الحزم الذي يبني أو العقاب المحطم
"تربية الأطفال على الحبلين".. الحزم الذي يبني أو العقاب المحطم
الأخبار
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي"، الحزم أم العقاب.. خيط رفيع يفصل بين بناء شخصية طفلك وتحطيمها.
يخلط كثير من الآباء ومقدمي الرعاية بين الحزم في التربية والعقاب، ويُستخدم المصطلحان أحيانا وكأنهما شيء واحد، رغم أن الفرق بينهما عميق وله آثار مباشرة على النمو النفسي والسلوكي للطفل، حيث تشير الأبحاث النفسية إلى أن الطريقة التي يستجيب بها البالغون لسلوك الطفل لا تؤثر فقط على السلوك الحالي، بل تشكل شخصيته، وصورته عن ذاته، وعلاقته بالآخرين على المدى الطويل.
في هذا الصدد، قالت الخبيرة في العلاج النفسي الدكتورة إيفي كرم:

عندما نتحدث عن التربية الإيجابية، لا يمكننا إغفال العلاقة التربوية، فالطفل الذي ينشأ في بيئة تعتمد على الحزم الواعي، يتعلم تدريجيًا كيف يتعرف على مشاعره وكيف يسميها وكيف يعبّر عنها بطرق سليمة. الحزم التربوي يُعلّم الطفل أن مشاعره مقبولة، لكن سلوكه قد يكون غير مقبول، في المقابل، العقاب يقوم على كبت المشاعر أو إنكارها. عندما يصرخ الوالد في وجه طفل خائف، فهو يرسل له رسالة مفادها أن الخوف عيب أو أن الغضب ممنوع. هذه الرسائل تخلق جيلًا لا يعرف كيف يتعامل مع مشاعره الداخلية، فيلجأ إما إلى الكبت المرضي أو إلى الانفجار غير المنضبط.

وأضافت كرم في حديثها لبرنامجنا:

الأطفال الذين نشأوا في بيئة تجمع بين الحزم والحب يتمتعون بمهارات اجتماعية أفضل، وقدرة أعلى على حل المشكلات، وتحكم أكبر في انفعالاتهم مقارنة بأقرانهم، الذين تربوا في بيئات قائمة على العقاب أو التساهل المطلق، فهم يتعلمون من خلال النمذجة أن المشاعر يمكن إدارتها، لا كبتها ولا تفريغها بطريقة عمياء.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
