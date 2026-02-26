https://sarabic.ae/20260226/تصويت-برأيك-هل-يخدم-إنشاء-عملة-رقمية-لغزة-أبناء-القطاع؟-1110782735.html
تصويت... برأيك هل يخدم إنشاء عملة رقمية لغزة أبناء القطاع؟
تصويت... برأيك هل يخدم إنشاء عملة رقمية لغزة أبناء القطاع؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن "مجلس السلام" بشأن غزة، يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية مستقرة مخصصة للقطاع، على أن يتولى المجلس ولجنة إدارة غزة تحديد الإطار... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T13:25+0000
2026-02-26T13:25+0000
2026-02-26T13:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091350259_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a648181fbdbeade72fa5642c380a3725.jpg
وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، في تصريحات سابقة، إن ما تم جمعه لإعادة إعمار غزة بلغ 17 مليار دولار، معتبرًا أن هذا المبلغ "سيعطي دفعة قوية" لتمويل مشاريع الإسكان والنقل الجماعي، وإزالة الأنقاض وتأهيل المناطق المتضررة، مشيرًا إلى "إمكانية مضاعفة التمويل مستقبلًا ليصل إلى 34 مليار دولار"، على حد قوله. ويرى بعض المراقبين أن فكرة العملة الرقمية المستقرة قد تساعد في تخفيف آثار الحصار المالي المفروض على قطاع غزة، حيث ستكون العملة كقناة بديلة للتحويلات المالية، ويعتبرون أنها قد تمنح السكان قدرًا من الاستقرار المالي في ظل تقلبات السوق السوداء وتدهور القوة الشرائية، بينما يرى آخرون أن العملات المستقرة تحتاج إلى احتياطيات ضخمة من العملات الصعبة المودعة في بنوك خارجية، وهي احتياطيات يصعب تأمينها في ظل الحصار والعقوبات المفروضة على القطاع، ما يجعل العملة عرضة للانهيار في أي لحظة.برأيك... هل إنشاء العملة الرقمية لغزة سيخدم أبناء القطاع؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091350259_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_cd52e18617b1163fe5dcc3bdd95024b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, опросы
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, опросы
تصويت... برأيك هل يخدم إنشاء عملة رقمية لغزة أبناء القطاع؟
أفادت وسائل إعلام غربية بأن "مجلس السلام" بشأن غزة، يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية مستقرة مخصصة للقطاع، على أن يتولى المجلس ولجنة إدارة غزة تحديد الإطار التنظيمي لها.
وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، في تصريحات سابقة، إن ما تم جمعه لإعادة إعمار غزة بلغ 17 مليار دولار، معتبرًا أن هذا المبلغ "سيعطي دفعة قوية" لتمويل مشاريع الإسكان والنقل الجماعي، وإزالة الأنقاض وتأهيل المناطق المتضررة، مشيرًا إلى "إمكانية مضاعفة التمويل مستقبلًا ليصل إلى 34 مليار دولار"، على حد قوله.
وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع.
ويرى بعض المراقبين أن فكرة العملة الرقمية المستقرة قد تساعد في تخفيف آثار الحصار المالي المفروض على قطاع غزة، حيث ستكون العملة كقناة بديلة للتحويلات المالية، ويعتبرون أنها قد تمنح السكان قدرًا من الاستقرار المالي في ظل تقلبات السوق السوداء وتدهور القوة الشرائية، بينما يرى آخرون أن العملات المستقرة تحتاج إلى احتياطيات ضخمة من العملات الصعبة المودعة في بنوك خارجية، وهي احتياطيات يصعب تأمينها في ظل الحصار والعقوبات المفروضة على القطاع، ما يجعل العملة عرضة للانهيار في أي لحظة.
برأيك... هل إنشاء العملة الرقمية لغزة سيخدم أبناء القطاع؟