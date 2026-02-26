تصويت... برأيك هل يخدم إنشاء عملة رقمية لغزة أبناء القطاع؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/تصويت-برأيك-هل-يخدم-إنشاء-عملة-رقمية-لغزة-أبناء-القطاع؟-1110782735.html
تصويت... برأيك هل يخدم إنشاء عملة رقمية لغزة أبناء القطاع؟
تصويت... برأيك هل يخدم إنشاء عملة رقمية لغزة أبناء القطاع؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن "مجلس السلام" بشأن غزة، يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية مستقرة مخصصة للقطاع، على أن يتولى المجلس ولجنة إدارة غزة تحديد الإطار... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T13:25+0000
2026-02-26T13:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091350259_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a648181fbdbeade72fa5642c380a3725.jpg
وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، في تصريحات سابقة، إن ما تم جمعه لإعادة إعمار غزة بلغ 17 مليار دولار، معتبرًا أن هذا المبلغ "سيعطي دفعة قوية" لتمويل مشاريع الإسكان والنقل الجماعي، وإزالة الأنقاض وتأهيل المناطق المتضررة، مشيرًا إلى "إمكانية مضاعفة التمويل مستقبلًا ليصل إلى 34 مليار دولار"، على حد قوله. ويرى بعض المراقبين أن فكرة العملة الرقمية المستقرة قد تساعد في تخفيف آثار الحصار المالي المفروض على قطاع غزة، حيث ستكون العملة كقناة بديلة للتحويلات المالية، ويعتبرون أنها قد تمنح السكان قدرًا من الاستقرار المالي في ظل تقلبات السوق السوداء وتدهور القوة الشرائية، بينما يرى آخرون أن العملات المستقرة تحتاج إلى احتياطيات ضخمة من العملات الصعبة المودعة في بنوك خارجية، وهي احتياطيات يصعب تأمينها في ظل الحصار والعقوبات المفروضة على القطاع، ما يجعل العملة عرضة للانهيار في أي لحظة.برأيك... هل إنشاء العملة الرقمية لغزة سيخدم أبناء القطاع؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091350259_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_cd52e18617b1163fe5dcc3bdd95024b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, опросы
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, опросы

تصويت... برأيك هل يخدم إنشاء عملة رقمية لغزة أبناء القطاع؟

13:25 GMT 26.02.2026
© Photo / unsplash/Traxerعملات رقمية مشفرة
عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Photo / unsplash/Traxer
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن "مجلس السلام" بشأن غزة، يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية مستقرة مخصصة للقطاع، على أن يتولى المجلس ولجنة إدارة غزة تحديد الإطار التنظيمي لها.
وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، في تصريحات سابقة، إن ما تم جمعه لإعادة إعمار غزة بلغ 17 مليار دولار، معتبرًا أن هذا المبلغ "سيعطي دفعة قوية" لتمويل مشاريع الإسكان والنقل الجماعي، وإزالة الأنقاض وتأهيل المناطق المتضررة، مشيرًا إلى "إمكانية مضاعفة التمويل مستقبلًا ليصل إلى 34 مليار دولار"، على حد قوله.

وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع.

ويرى بعض المراقبين أن فكرة العملة الرقمية المستقرة قد تساعد في تخفيف آثار الحصار المالي المفروض على قطاع غزة، حيث ستكون العملة كقناة بديلة للتحويلات المالية، ويعتبرون أنها قد تمنح السكان قدرًا من الاستقرار المالي في ظل تقلبات السوق السوداء وتدهور القوة الشرائية، بينما يرى آخرون أن العملات المستقرة تحتاج إلى احتياطيات ضخمة من العملات الصعبة المودعة في بنوك خارجية، وهي احتياطيات يصعب تأمينها في ظل الحصار والعقوبات المفروضة على القطاع، ما يجعل العملة عرضة للانهيار في أي لحظة.

برأيك... هل إنشاء العملة الرقمية لغزة سيخدم أبناء القطاع؟

عدد الأصوات3
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала