إيران تحظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج العربي
أكد محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أعلى هيئة استشارية في إيران، بأن إيران تمنع وصول السفن الأمريكية إلى الخليج العربي. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال رضائي على التلفزيون الإيراني: "ابتداءً من اليوم، لا يحق لأي سفينة أمريكية دخول الخليج العربي".️وأشار إلى أن التجارة عبر مضيق هرمز محظورة حاليًا حتى إشعار آخر. في وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني أنه أغلق مضيق هرمز، وبحسب التقارير الإعلامية، حذر السفن من أن الطريق غير آمن بسبب الهجمات التي تشنها إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وأظهرت أحدث بيانات تتبّع السفن في مضيق هرمز أن معظم السفن التجارية أوقفت حركتها على جانبي المضيق باستثناء السفن الحربية الإيرانية والصينية.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
2026
