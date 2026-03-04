https://sarabic.ae/20260304/اعتماد-واردات-النفط-على-مضيق-هرمز-1111058393.html
اعتماد واردات النفط على مضيق هرمز
اعتماد واردات النفط على مضيق هرمز
يعد مضيق هرمز أحد أخطر نقاط الاختناق الاستراتيجية عالميا، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفط في العالم. يعرض... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T18:24+0000
2026-03-04T18:24+0000
2026-03-04T18:28+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111056046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4cc7f3ecd017749cb5aab1c111b5bf0.jpg
2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111056046_189:0:1149:720_1920x0_80_0_0_0ef948e82867d4bd151533f1aa258e50.jpg
اعتماد واردات النفط على مضيق هرمز
18:24 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 18:28 GMT 04.03.2026)
يعد مضيق هرمز أحد أخطر نقاط الاختناق الاستراتيجية عالميا، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفط في العالم. يعرض الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق وكالة "سبوتنيك" نسب اعتماد أبرز الاقتصادات العالمية على إمداداته.