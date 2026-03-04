https://sarabic.ae/20260304/الصحة-اللبنانية-مقتل-3-أشخاص-وإصابة-6-آخرين-في-غارات-إسرائيلية-على-طريق-المطار-في-بيروت-1111069281.html

الصحة اللبنانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في غارات إسرائيلية على طريق المطار في بيروت

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

إسرائيل

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

