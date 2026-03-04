باحث يمني: التصعيد الحالي يعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي والمرحلة المقبلة قد تكون مفصلية بمسار الأزمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/باحث-يمني-التصعيد-الحالي-يعيد-رسم-خريطة-الأمن-الإقليمي-والمرحلة-المقبلة-قد-تكون-مفصلية-بمسار-الأزمة-1111023288.html
باحث يمني: التصعيد الحالي يعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي والمرحلة المقبلة قد تكون مفصلية بمسار الأزمة
باحث يمني: التصعيد الحالي يعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي والمرحلة المقبلة قد تكون مفصلية بمسار الأزمة
سبوتنيك عربي
أكد الباحث اليمني في الاتصال السياسي، الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أن "المواجهة اليوم انتقلت بشكل مباشر نحو دول الخليج العربي، وهو معطى جديد ومختلف في المشهد... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T09:00+0000
2026-03-04T09:00+0000
أخبار اليمن الأن
إيران
الدول الخليجية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111023062_24:0:852:466_1920x0_80_0_0_1c8bff8c3f595150165bf93f62040aa0.jpg
وقال النهاري في حديث لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن تقوم إيران بتوجيه أذرعها في المنطقة، سواء في اليمن أو في العراق أو في لبنان، كما حدث سابقا مع "حزب الله"، حيث أُسندت إليها أدوار مرتبطة بتوازنات الأمن الإقليمي".وأضاف: "من المرجح أن يكون لإيران دور واضح في إدارة هذا التصعيد سياسيا وعسكريا وأمنيا ضمن إطار تحالفاتها الإقليمية".وأكد النهاري أن "اليمنيين سيصبحون في صلب هذه المواجهة، وقد يكون اليمن من أكثر الدول تأثرا بتداعياتها، وفي الوقت نفسه قد تشكل هذه التطورات فرصة لليمنيين لإعادة ترتيب المشهد الداخلي، سواء من خلال إنهاء الانقسام، أو استعادة مؤسسات الدولة، أو الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار وتحقق الأمن".وبحسب الباحث اليمني: "المعادلة اليوم تبدو مترابطة؛ إذ لم يعد هناك فصل واضح بين المسار اليمني والمسار الإقليمي والدولي في ظل التوترات المرتبطة بالسياسات الإيرانية وتحركات حلفائها في المنطقة".واختتم النهاري حديثه، بالتأكيد أن "اليمن يقف أمام تحدٍ كبير، كما هو حال دول المنطقة والإقليم والعالم"، معربًا عن أمله "أن تسهم هذه المرحلة في الوصول إلى حلول سياسية تعزز استقرار اليمن، وتدعم اندماجه الإقليمي والدولي، وتخدم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي".
https://sarabic.ae/20260304/تصويت-هل-يشكل-إغلاق-مضيق-هرمز-ورقة-ضغط-بالطاقة-لدى-إيران-ضد-واشنطن-وإسرائيل؟-1111020881.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111023062_128:0:749:466_1920x0_80_0_0_3ba01cac04f7bf99adac87595b02a684.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, إيران, الدول الخليجية, حصري
أخبار اليمن الأن, إيران, الدول الخليجية, حصري

باحث يمني: التصعيد الحالي يعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي والمرحلة المقبلة قد تكون مفصلية بمسار الأزمة

09:00 GMT 04.03.2026
© Sputnikالباحث اليمني في الاتصال السياسي، الدكتور عبد الحفيظ النهاري
الباحث اليمني في الاتصال السياسي، الدكتور عبد الحفيظ النهاري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث اليمني في الاتصال السياسي، الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أن "المواجهة اليوم انتقلت بشكل مباشر نحو دول الخليج العربي، وهو معطى جديد ومختلف في المشهد الإقليمي".
وقال النهاري في حديث لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن تقوم إيران بتوجيه أذرعها في المنطقة، سواء في اليمن أو في العراق أو في لبنان، كما حدث سابقا مع "حزب الله"، حيث أُسندت إليها أدوار مرتبطة بتوازنات الأمن الإقليمي".

وبحسب النهاري: "تبدو جماعة الحوثيين مرشحة للعب دور مباشر في أي تصعيد محتمل باتجاه دول الخليج، سواء من خلال استهداف مشاريع الطاقة، أو البنية التحتية، أو الممرات المائية، بما في ذلك مضيق باب المندب، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز".

وأضاف: "من المرجح أن يكون لإيران دور واضح في إدارة هذا التصعيد سياسيا وعسكريا وأمنيا ضمن إطار تحالفاتها الإقليمية".
وأكد النهاري أن "اليمنيين سيصبحون في صلب هذه المواجهة، وقد يكون اليمن من أكثر الدول تأثرا بتداعياتها، وفي الوقت نفسه قد تشكل هذه التطورات فرصة لليمنيين لإعادة ترتيب المشهد الداخلي، سواء من خلال إنهاء الانقسام، أو استعادة مؤسسات الدولة، أو الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار وتحقق الأمن".
بارجة إيرانية ألفاند - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
تصويت... هل يشكل إغلاق مضيق هرمز ورقة ضغط بالطاقة لدى إيران ضد واشنطن وإسرائيل؟
07:17 GMT
وبحسب الباحث اليمني: "المعادلة اليوم تبدو مترابطة؛ إذ لم يعد هناك فصل واضح بين المسار اليمني والمسار الإقليمي والدولي في ظل التوترات المرتبطة بالسياسات الإيرانية وتحركات حلفائها في المنطقة".
واختتم النهاري حديثه، بالتأكيد أن "اليمن يقف أمام تحدٍ كبير، كما هو حال دول المنطقة والإقليم والعالم"، معربًا عن أمله "أن تسهم هذه المرحلة في الوصول إلى حلول سياسية تعزز استقرار اليمن، وتدعم اندماجه الإقليمي والدولي، وتخدم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала