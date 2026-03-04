https://sarabic.ae/20260304/باحث-يمني-التصعيد-الحالي-يعيد-رسم-خريطة-الأمن-الإقليمي-والمرحلة-المقبلة-قد-تكون-مفصلية-بمسار-الأزمة-1111023288.html

باحث يمني: التصعيد الحالي يعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي والمرحلة المقبلة قد تكون مفصلية بمسار الأزمة

باحث يمني: التصعيد الحالي يعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي والمرحلة المقبلة قد تكون مفصلية بمسار الأزمة

سبوتنيك عربي

أكد الباحث اليمني في الاتصال السياسي، الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أن "المواجهة اليوم انتقلت بشكل مباشر نحو دول الخليج العربي، وهو معطى جديد ومختلف في المشهد... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T09:00+0000

2026-03-04T09:00+0000

2026-03-04T09:00+0000

أخبار اليمن الأن

إيران

الدول الخليجية

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111023062_24:0:852:466_1920x0_80_0_0_1c8bff8c3f595150165bf93f62040aa0.jpg

وقال النهاري في حديث لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن تقوم إيران بتوجيه أذرعها في المنطقة، سواء في اليمن أو في العراق أو في لبنان، كما حدث سابقا مع "حزب الله"، حيث أُسندت إليها أدوار مرتبطة بتوازنات الأمن الإقليمي".وأضاف: "من المرجح أن يكون لإيران دور واضح في إدارة هذا التصعيد سياسيا وعسكريا وأمنيا ضمن إطار تحالفاتها الإقليمية".وأكد النهاري أن "اليمنيين سيصبحون في صلب هذه المواجهة، وقد يكون اليمن من أكثر الدول تأثرا بتداعياتها، وفي الوقت نفسه قد تشكل هذه التطورات فرصة لليمنيين لإعادة ترتيب المشهد الداخلي، سواء من خلال إنهاء الانقسام، أو استعادة مؤسسات الدولة، أو الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تعيد الاستقرار وتحقق الأمن".وبحسب الباحث اليمني: "المعادلة اليوم تبدو مترابطة؛ إذ لم يعد هناك فصل واضح بين المسار اليمني والمسار الإقليمي والدولي في ظل التوترات المرتبطة بالسياسات الإيرانية وتحركات حلفائها في المنطقة".واختتم النهاري حديثه، بالتأكيد أن "اليمن يقف أمام تحدٍ كبير، كما هو حال دول المنطقة والإقليم والعالم"، معربًا عن أمله "أن تسهم هذه المرحلة في الوصول إلى حلول سياسية تعزز استقرار اليمن، وتدعم اندماجه الإقليمي والدولي، وتخدم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي".

https://sarabic.ae/20260304/تصويت-هل-يشكل-إغلاق-مضيق-هرمز-ورقة-ضغط-بالطاقة-لدى-إيران-ضد-واشنطن-وإسرائيل؟-1111020881.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, إيران, الدول الخليجية, حصري