خبير لـ"سبوتنيك": إيران تعطل مراكز الرادارات للدفاعات الجوية الأمريكية
15:04 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 15:07 GMT 04.03.2026)
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
حصري
قال يوري كنوتوف، الخبير العسكري ومؤرخ الدفاع الجوي، أن "تعطيل محطات الرادار الأمريكية في الشرق الأوسط من قبل القوات الإيرانية، يعد خسارة فادحة، لأن هذه الأنظمة تلعب دورًا محوريًا في حماية القواعد الأمريكية من التهديدات الصاروخية".
وقال كنوتوف لوكالة "سبوتنيك": "أظهر هذا عدم فعالية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، بما في ذلك صواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى، التي عجزت عن حماية هذه المنشآت(القواعد الأمريكية)".
وأشار إلى أن "الأمر قد يستغرق من الولايات المتحدة ما يصل إلى 3 أشهر لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة".
وأوضح أن "تعطيل مرافق الاتصالات الأمريكية جزء من تكتيك إيران للاستنزاف ضد الجيشين الأمريكي والإسرائيلي"، والذي قد يشمل سلسلة من الخطوات:
الاستخدام الحالي للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية القديمة.
استخدام الطائرات المسيّرة لاحقًا إلى جانب صواريخ أكثر حداثة لاستنزاف معظم أنظمة الاعتراض الأمريكية والإسرائيلية.
نشر صواريخ فتح المتطورة القادرة على اختراق ما تبقى من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية بسهولة.
واختتم قائلا: "مع أن أنظمة الصواريخ لدى البلدين قد تبقى عاملة، إلا أنها ستكون ببساطة خالية من الذخيرة، مما قد يلحق أضرارًا جسيمة بالقواعد العسكرية الأمريكية وإسرائيل ككل".