خبير لـ"سبوتنيك": إيران تعطل مراكز الرادارات للدفاعات الجوية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/خبير-لـسبوتنيك-إيران-تعطل-مراكز-الرادارات-للدفاعات-الجوية-الأمريكية-1111046534.html
خبير لـ"سبوتنيك": إيران تعطل مراكز الرادارات للدفاعات الجوية الأمريكية
خبير لـ"سبوتنيك": إيران تعطل مراكز الرادارات للدفاعات الجوية الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال يوري كنوتوف، الخبير العسكري ومؤرخ الدفاع الجوي، أن "تعطيل محطات الرادار الأمريكية في الشرق الأوسط من قبل القوات الإيرانية، يعد خسارة فادحة، لأن هذه الأنظمة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T15:04+0000
2026-03-04T15:07+0000
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111045388_0:54:1044:641_1920x0_80_0_0_b2c63d501102c16d14a24b70fe2e71a4.jpg
وقال كنوتوف لوكالة "سبوتنيك": "أظهر هذا عدم فعالية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، بما في ذلك صواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى، التي عجزت عن حماية هذه المنشآت(القواعد الأمريكية)". واختتم قائلا: "مع أن أنظمة الصواريخ لدى البلدين قد تبقى عاملة، إلا أنها ستكون ببساطة خالية من الذخيرة، مما قد يلحق أضرارًا جسيمة بالقواعد العسكرية الأمريكية وإسرائيل ككل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111045388_59:0:986:695_1920x0_80_0_0_9f34f42123e421242c55a331cd513166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

خبير لـ"سبوتنيك": إيران تعطل مراكز الرادارات للدفاعات الجوية الأمريكية

15:04 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 15:07 GMT 04.03.2026)
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
تابعنا عبر
حصري
قال يوري كنوتوف، الخبير العسكري ومؤرخ الدفاع الجوي، أن "تعطيل محطات الرادار الأمريكية في الشرق الأوسط من قبل القوات الإيرانية، يعد خسارة فادحة، لأن هذه الأنظمة تلعب دورًا محوريًا في حماية القواعد الأمريكية من التهديدات الصاروخية".
وقال كنوتوف لوكالة "سبوتنيك": "أظهر هذا عدم فعالية أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، بما في ذلك صواريخ باتريوت وأنظمة الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى، التي عجزت عن حماية هذه المنشآت(القواعد الأمريكية)".
وأشار إلى أن "الأمر قد يستغرق من الولايات المتحدة ما يصل إلى 3 أشهر لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة".
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
وأوضح أن "تعطيل مرافق الاتصالات الأمريكية جزء من تكتيك إيران للاستنزاف ضد الجيشين الأمريكي والإسرائيلي"، والذي قد يشمل سلسلة من الخطوات:
الاستخدام الحالي للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية القديمة.
استخدام الطائرات المسيّرة لاحقًا إلى جانب صواريخ أكثر حداثة لاستنزاف معظم أنظمة الاعتراض الأمريكية والإسرائيلية.
نشر صواريخ فتح المتطورة القادرة على اختراق ما تبقى من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية بسهولة.
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
1/3
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
2/3
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
3/3
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
1/3
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
2/3
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
3/3
محطات رادرا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
واختتم قائلا: "مع أن أنظمة الصواريخ لدى البلدين قد تبقى عاملة، إلا أنها ستكون ببساطة خالية من الذخيرة، مما قد يلحق أضرارًا جسيمة بالقواعد العسكرية الأمريكية وإسرائيل ككل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала