دميترييف يحذر أوروبا من توقف الغاز الروسي ويتوقع ارتفاع أسعار النفط
أوصى رئيس صندوق الاستمثار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، بالتواصل... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "قد توقف روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. إذا كانت لديكم أي استفسارات، تواصلوا مع أورسولا (فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، وكايا (كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية)، وغيرهما من معارضي روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إمكانية توقف روسيا لإمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية فورًا، دون انتظار دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال شهر. ووعد بتوجيه الحكومة الروسية للعمل مع الشركات لمعالجة مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى الأسواق الواعدة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع في الشرق الأوسط يؤثر على تكلفة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وقال بوتين في حديثه مع الصحفي بافل زاروبين: "لم يقم أحد بخفض الإمدادات، لكن الأسعار ارتفعت بشكل حاد. لماذا؟ بسبب الوضع العام في الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق النفط، وفي هذه الحالة، أسواق الغاز. بسبب الوضع العام. بسبب ظهور مستهلكين مستعدين لشراء الغاز الطبيعي نفسه بأسعار أعلى، وذلك بسبب الأحداث في الشرق الأوسط".
أوصى رئيس صندوق الاستمثار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، بالتواصل مع قادة الاتحاد الأوروبي في حال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "قد توقف روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. إذا كانت لديكم أي استفسارات، تواصلوا مع أورسولا (فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، وكايا (كالاس، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية)، وغيرهما من معارضي روسيا".
وتوقع دميترييف ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من اليوم، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إمكانية توقف روسيا لإمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية فورًا، دون انتظار دخول قيود الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال شهر. ووعد بتوجيه الحكومة الروسية للعمل مع الشركات لمعالجة مسألة إمدادات الغاز الروسي إلى الأسواق الواعدة.
وقال: "على أي حال، كما ذكرتَ للتو، يخططون لفرض قيود على شراء الغاز الروسي، بما في ذلك الغاز المسال، خلال شهر، في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من هذا الشهر. وبعد عام، في عام 2027، ستُفرض قيود إضافية، قد تصل إلى حد الحظر التام. الآن، تُفتح أسواق أخرى. وقد يكون من الأنسب لنا وقف التوريد إلى السوق الأوروبية الآن، والتوجه إلى الأسواق التي تُفتح، وترسيخ وجودنا فيها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع في الشرق الأوسط يؤثر على تكلفة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وقال بوتين في حديثه مع الصحفي بافل زاروبين: "لم يقم أحد بخفض الإمدادات، لكن الأسعار ارتفعت بشكل حاد. لماذا؟ بسبب الوضع العام في الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق النفط، وفي هذه الحالة، أسواق الغاز. بسبب الوضع العام. بسبب ظهور مستهلكين مستعدين لشراء الغاز الطبيعي نفسه بأسعار أعلى، وذلك بسبب الأحداث في الشرق الأوسط".