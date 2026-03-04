لواء سعودي متقاعد: الحرب لن تطول والخليج مستقر وآمن رغم التصعيد
أكد اللواء السعودي المتقاعد، عبد الله غانم القحطاني، أن "الأوضاع في المملكة العربية السعودية مستقرة، سواء في العاصمة أو في مختلف المدن والسواحل الشرقية والغربية"، مشيرا إلى أن "المملكة، رغم مساحتها الشاسعة التي تضاهي قارة من حيث الحجم، تنعم بالأمن والطمأنينة، ولم يشعر السكان بأي تغيرات مباشرة جراء التصعيد الإقليمي".
وقال القحطاني في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "تمر المنطقة بمرحلة عصيبة، إلا أن مثل هذه التحديات ليست جديدة على دول الخليج، التي اعتادت التعايش مع التوترات الإقليمية منذ عقود"، وأضاف: "ما تزال إيران ترسل طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه عواصم دول مجلس التعاون الخليجي، مستهدفة منشآت الطاقة ومرافق حيوية، بل وحتى مواقع مدنية وسياحية".
وشدد على أن "دول الخليج لم تبادر بالهجوم على إيران، ولم تشارك في أي عمليات عسكرية انطلقت من واشنطن أو تل أبيب"، معتبرًا أن "ما يجري يمثل ردة فعل توجهت نحو دول قريبة بدلا من الأطراف المنخرطة مباشرة في المواجهة".
"الوضع في منطقة الخليج جيد ومطمئن.. نحن مستقرون أمنياً ونفسياً ولوجستياً، والأمور طبيعية جداً"
وتوقّع القحطاني أن "لا تتجاوز فترة الحرب بضعة أسابيع في حدها الأقصى"، عازيا السببب وراء ذلك إلى "عدم قدرة أي من الطرفين على تحمل استنزاف طويل الأمد".
وبحسب القحطاني: "فقدت طهران عنصر القوة السياسية منذ لحظة دخولها الحرب، لأن أي طرف يدخل مواجهة مفتوحة عليه أن يضع في اعتباره مآلاتها، التي غالبا تكون مكلفة"، مشيرًا إلى أن "إيران، في ظل الظروف الراهنة، لن تحقق مكاسب في ملفاتها النووية أو الصاروخية أو في ما يتعلق بنفوذها الإقليمي، بل تواجه ضغوطا متزايدة ومساومات أكبر".
وفي ما يتعلق بالوضع داخل الخليج، شدد القحطاني على أن "الأوضاع جيدة وتحت السيطرة، سواء أمنيا أو نفسيا أو لوجستيا أو على مستوى الإمدادات الغذائية"، مؤكدًا أن "الحياة تسير بشكل طبيعي، في ظل امتلاك دول المنطقة منظومات دفاع متطورة وشراكات استراتيجية مع قوى دولية، يتم توظيفها لحماية الأمن الإقليمي".
وختم القحطاني حديثه بالقول: "أعتقد أننا في مرحلة حاسمة استرتيجية نحو مستقبل مختلف، ونأمل أن يكون أفضل بالنسبة لإيران وللمنطقة".