التغريبة اللبنانية عام 2026 في صور

لقطة عامة توثق تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت.
رجال إطفاء يسيرون بين الأنقاض، بينما يتصاعد الدخان من أحد المباني الذي تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية.
ازدحام على الطريق السريع في مدينة صيدا باتجاه بيروت، نتيجة نزوح عدد كبير من سكان جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الاَمنة.
نزلاء الفندق يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم فندقا متضررا تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت.
أشخاص يتفقدون موقع فندق متضرر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت، وتظهر في الشارع سيارة متضررة بشكل كبير نتيجة الشظايا.
الأنقاض تغطي موقع مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما يزال الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف.
عمال الإنقاذ يتجمعون أمام مركز مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية، في مدينة صيدا.
رجل يحمل أمتعته أثناء مغادرته فندقا متضررا نتيجة استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الحازمية.
مدنيون نازحون فارون من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يجلسون بجوار أمتعتهم على رصيف كورنيش في مدينة صيدا.
