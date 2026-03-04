عربي
تركيا: أنظمة الناتو تعترض صاروخا بالستيا إيرانيا متجها نحو مجالنا الجوي
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
التغريبة اللبنانية عام 2026 في صور

10:39 GMT 04.03.2026
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق معاناة أهالي جنوب لبنان في النزوح من قراهم ومنازلهم، وحجم الأضرار التي تسببت فيها الغارات الإسرائيلية.
© AP Photo / Bilal Hussein

لقطة عامة توثق تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت.

لقطة عامة توثق تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت. - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Bilal Hussein

لقطة عامة توثق تصاعد أعمدة الدخان عقب استهداف غارة جوية إسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت.

© AP Photo / Hassan Ammar

رجال إطفاء يسيرون بين الأنقاض، بينما يتصاعد الدخان من أحد المباني الذي تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية.

رجال إطفاء يسيرون بين الأنقاض، بينما يتصاعد الدخان من أحد المباني الذي تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية. - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Hassan Ammar

رجال إطفاء يسيرون بين الأنقاض، بينما يتصاعد الدخان من أحد المباني الذي تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية.

© AP Photo / Mohammed Zaatari

ازدحام على الطريق السريع في مدينة صيدا باتجاه بيروت، نتيجة نزوح عدد كبير من سكان جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الاَمنة.

ازدحام على الطريق السريع في مدينة صيدا باتجاه بيروت، نتيجة نزوح عدد كبير من سكان جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الاَمنة. - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

ازدحام على الطريق السريع في مدينة صيدا باتجاه بيروت، نتيجة نزوح عدد كبير من سكان جنوب لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الاَمنة.

© AP Photo / Hussein Malla

نزلاء الفندق يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم فندقا متضررا تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت.

نزلاء الفندق يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم فندقا متضررا تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Hussein Malla

نزلاء الفندق يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم فندقا متضررا تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت.

© AP Photo / Hussein Malla

أشخاص يتفقدون موقع فندق متضرر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت، وتظهر في الشارع سيارة متضررة بشكل كبير نتيجة الشظايا.

أشخاص يتفقدون موقع فندق متضرر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت، وتظهر في الشارع سيارة متضررة بشكل كبير نتيجة الشظايا. - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Hussein Malla

أشخاص يتفقدون موقع فندق متضرر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحازمية، شرقي بيروت، وتظهر في الشارع سيارة متضررة بشكل كبير نتيجة الشظايا.

© AP Photo / Hassan Ammar

الأنقاض تغطي موقع مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما يزال الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف.

الأنقاض تغطي موقع مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما يزال الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف. - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Hassan Ammar

الأنقاض تغطي موقع مبنى تعرض لقصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وما يزال الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف.

© AP Photo / Mohammed Zaatari

عمال الإنقاذ يتجمعون أمام مركز مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية، في مدينة صيدا.

عمال الإنقاذ يتجمعون أمام مركز مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية، في مدينة صيدا. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

عمال الإنقاذ يتجمعون أمام مركز مبنى مدمر تعرض لغارة إسرائيلية، في مدينة صيدا.

© AP Photo / Hussein Malla

رجل يحمل أمتعته أثناء مغادرته فندقا متضررا نتيجة استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الحازمية.

رجل يحمل أمتعته أثناء مغادرته فندقا متضررا نتيجة استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الحازمية. - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Hussein Malla

رجل يحمل أمتعته أثناء مغادرته فندقا متضررا نتيجة استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في الحازمية.

© AP Photo / Mohammed Zaatari

مدنيون نازحون فارون من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يجلسون بجوار أمتعتهم على رصيف كورنيش في مدينة صيدا.

مدنيون نازحون فارون من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يجلسون بجوار أمتعتهم على رصيف كورنيش في مدينة صيدا. - سبوتنيك عربي
9/9
© AP Photo / Mohammed Zaatari

مدنيون نازحون فارون من الغارات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، يجلسون بجوار أمتعتهم على رصيف كورنيش في مدينة صيدا.

