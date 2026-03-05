الصين تتعهد بضرب القوى الداعية لـ"استقلال تايوان" في 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/الصين-تتعهد-بضرب-القوى-الداعية-لـاستقلال-تايوان-في-2026-1111072346.html
الصين تتعهد بضرب القوى الداعية لـ"استقلال تايوان" في 2026
الصين تتعهد بضرب القوى الداعية لـ"استقلال تايوان" في 2026
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير عُرض على الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الخميس، بأن بكين ستعمل في عام 2026 على دفع قضية إعادة التوحيد مع تايوان، وستوجّه... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T02:20+0000
2026-03-05T02:20+0000
الصين
أخبار تايوان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108802909_0:0:1257:707_1920x0_80_0_0_86154f4d4e91383cc108f2bf88e25dfc.jpg
وجاء في الوثيقة المنشورة يوم افتتاح الدورة السنوية للمجلس: "سنوجّه ضربات حازمة للقوى الانفصالية الداعية لما يسمى 'استقلال تايوان'، وسنقاوم تدخل القوى الخارجية، وسنعزّز التنمية السلمية للعلاقات بين ضفتي مضيق تايوان، وسندفع قدمًا بالقضية الكبرى لإعادة توحيد الوطن".وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية في الصين وإقليمها الجزيرة في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومينتانغ بقيادة تشانغ كاي شيك إلى تايوان عقب هزيمتها في الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومنذ بداية تسعينيات القرن العشرين، بدأ الجانبان التواصل عبر منظمات غير حكومية، هي جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.وافتُتحت في بكين اليوم الخميس الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورته الرابعة عشرة، وهو أعلى جهاز تشريعي في البلاد، وتستمر أعمالها حتى 12 مارس/آذار.
https://sarabic.ae/20240112/الدفاع-الصينية-سنتخذ-التدابير-اللازمة-للقضاء-على-خطط-تحقيق-استقلال-وانفصال-تايوان-1084910527.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108802909_59:0:1175:837_1920x0_80_0_0_4ca0695e31ed307a4bb1356d9f42480f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تتعهد بضرب القوى الداعية لـ"استقلال تايوان" في 2026

02:20 GMT 05.03.2026
© AP Photo / Adek Berryالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Adek Berry
تابعنا عبر
أفاد تقرير عُرض على الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الخميس، بأن بكين ستعمل في عام 2026 على دفع قضية إعادة التوحيد مع تايوان، وستوجّه ضربات حازمة للقوى الانفصالية الداعية لما يسمى "استقلال تايوان"، وستتصدى لتدخل القوى الخارجية في قضية تايوان.
وجاء في الوثيقة المنشورة يوم افتتاح الدورة السنوية للمجلس: "سنوجّه ضربات حازمة للقوى الانفصالية الداعية لما يسمى 'استقلال تايوان'، وسنقاوم تدخل القوى الخارجية، وسنعزّز التنمية السلمية للعلاقات بين ضفتي مضيق تايوان، وسندفع قدمًا بالقضية الكبرى لإعادة توحيد الوطن".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
الدفاع الصينية: سنتخذ التدابير اللازمة للقضاء على خطط تحقيق استقلال وانفصال تايوان
12 يناير 2024, 09:43 GMT
وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية في الصين وإقليمها الجزيرة في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومينتانغ بقيادة تشانغ كاي شيك إلى تايوان عقب هزيمتها في الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني.
واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومنذ بداية تسعينيات القرن العشرين، بدأ الجانبان التواصل عبر منظمات غير حكومية، هي جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
وافتُتحت في بكين اليوم الخميس الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورته الرابعة عشرة، وهو أعلى جهاز تشريعي في البلاد، وتستمر أعمالها حتى 12 مارس/آذار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала