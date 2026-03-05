https://sarabic.ae/20260305/الصين-تتعهد-بضرب-القوى-الداعية-لـاستقلال-تايوان-في-2026-1111072346.html
الصين تتعهد بضرب القوى الداعية لـ"استقلال تايوان" في 2026
الصين تتعهد بضرب القوى الداعية لـ"استقلال تايوان" في 2026
أفاد تقرير عُرض على الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الخميس، بأن بكين ستعمل في عام 2026 على دفع قضية إعادة التوحيد مع تايوان، وستوجّه... 05.03.2026
وجاء في الوثيقة المنشورة يوم افتتاح الدورة السنوية للمجلس: "سنوجّه ضربات حازمة للقوى الانفصالية الداعية لما يسمى 'استقلال تايوان'، وسنقاوم تدخل القوى الخارجية، وسنعزّز التنمية السلمية للعلاقات بين ضفتي مضيق تايوان، وسندفع قدمًا بالقضية الكبرى لإعادة توحيد الوطن".وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية في الصين وإقليمها الجزيرة في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومينتانغ بقيادة تشانغ كاي شيك إلى تايوان عقب هزيمتها في الحرب الأهلية أمام الحزب الشيوعي الصيني.واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومنذ بداية تسعينيات القرن العشرين، بدأ الجانبان التواصل عبر منظمات غير حكومية، هي جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.وافتُتحت في بكين اليوم الخميس الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في دورته الرابعة عشرة، وهو أعلى جهاز تشريعي في البلاد، وتستمر أعمالها حتى 12 مارس/آذار.
