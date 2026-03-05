https://sarabic.ae/20260305/بث-مباشر-من-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1111077731.html
وقال الجيش الإسرائيلي إن أنشطة "حزب الله" في جنوب لبنان تستدعي من القوات الإسرائيلية العمل ضده بالقوة، مضيفًا أن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر، مشددًا على ضرورة الإخلاء الفوري من المناطق الجنوبية.كما حذر الجيش من أن أي تحرك باتجاه الجنوب قد يعرض حياة المدنيين للخطر في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.
07:20 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 07:22 GMT 05.03.2026)
أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه بدأ بتنفيذ عمليات عسكرية في منطقة مزارع شبعا جنوبي لبنان، مؤكدا أن هذه التحركات تأتي بهدف تعزيز الدفاع على الحدود الشمالية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أنشطة "حزب الله" في جنوب لبنان تستدعي من القوات الإسرائيلية العمل ضده بالقوة، مضيفًا أن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر، مشددًا على ضرورة الإخلاء الفوري من المناطق الجنوبية.
كما حذر الجيش من أن أي تحرك باتجاه الجنوب قد يعرض حياة المدنيين للخطر في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.