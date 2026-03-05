عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260305/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-لا-أصدق-زيلينسكي-حتى-في-أن-أنفه-بين-عينيه-1111074391.html
رئيس وزراء سلوفاكيا: لا أصدق زيلينسكي حتى في أن أنفه بين عينيه
رئيس وزراء سلوفاكيا: لا أصدق زيلينسكي حتى في أن أنفه بين عينيه
سبوتنيك عربي
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، اليوم الخميس، إنه لا يصدّق تصريحات فولوديمير زيلينسكي بشأن تضرر خط أنابيب النفط "دروجبا". 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T03:50+0000
2026-03-05T03:50+0000
رئيس وزراء سلوفاكيا: لا أصدق زيلينسكي حتى في أن أنفه بين عينيه

03:50 GMT 05.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، اليوم الخميس، إنه لا يصدّق تصريحات فولوديمير زيلينسكي بشأن تضرر خط أنابيب النفط "دروجبا".
وبحسب ما نقلته صحيفة "دنيك" السلوفاكية، قال فيكو: "أنا لا أصدق زيلينسكي. حتى في أن أنفه بين عينيه"، بحسب تعبيره.
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيكو: زيلينسكي رفض اقتراحا بشأن فحص أنابيب "دروجبا" والتحقق من حالتها
27 فبراير, 18:24 GMT
كما ذكّر فيكو الصحفيين بأن السلطات الأوكرانية لم تسمح للسفيرين السلوفاكي والأوروبي بتقييم الحالة الفنية لخط أنابيب النفط "دروجبا"، وقامت بعرقلة مقترح إنشاء لجنة تفتيش.
وفي الوقت نفسه، حذّر رئيس الوزراء من أن كييف، عبر عرقلة إمدادات النفط عبر "دروجبا"، تفقد دعم براتيسلافا.
وأوقفت كييف إمدادات الوقود عبر "دروجبا" في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألْمِتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا.
وبحسب وسائل إعلام، لا يستأنف النظام في كييف النقل عبر خط الأنابيب، زاعما أنه تضرر بسبب "هجمات روسية". وردًا على ذلك، أوقفت براتيسلافا نقل الكهرباء الطارئ. وترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب سليم، وأن وقف الإمدادات قرار سياسي يهدف إلى الابتزاز من أجل تقريب أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
