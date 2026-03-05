https://sarabic.ae/20260305/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-لا-أصدق-زيلينسكي-حتى-في-أن-أنفه-بين-عينيه-1111074391.html

رئيس وزراء سلوفاكيا: لا أصدق زيلينسكي حتى في أن أنفه بين عينيه

رئيس وزراء سلوفاكيا: لا أصدق زيلينسكي حتى في أن أنفه بين عينيه

سبوتنيك عربي

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، اليوم الخميس، إنه لا يصدّق تصريحات فولوديمير زيلينسكي بشأن تضرر خط أنابيب النفط "دروجبا". 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T03:50+0000

2026-03-05T03:50+0000

2026-03-05T03:50+0000

زيلينسكي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلوفاكيا

المجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وبحسب ما نقلته صحيفة "دنيك" السلوفاكية، قال فيكو: "أنا لا أصدق زيلينسكي. حتى في أن أنفه بين عينيه"، بحسب تعبيره.كما ذكّر فيكو الصحفيين بأن السلطات الأوكرانية لم تسمح للسفيرين السلوفاكي والأوروبي بتقييم الحالة الفنية لخط أنابيب النفط "دروجبا"، وقامت بعرقلة مقترح إنشاء لجنة تفتيش.وفي الوقت نفسه، حذّر رئيس الوزراء من أن كييف، عبر عرقلة إمدادات النفط عبر "دروجبا"، تفقد دعم براتيسلافا.وأوقفت كييف إمدادات الوقود عبر "دروجبا" في نهاية يناير/كانون الثاني. وينطلق خط الأنابيب من ألْمِتييفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع: حيث يمتد عبر أراضي أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، وعبر بيلاروس إلى بولندا وألمانيا.وبحسب وسائل إعلام، لا يستأنف النظام في كييف النقل عبر خط الأنابيب، زاعما أنه تضرر بسبب "هجمات روسية". وردًا على ذلك، أوقفت براتيسلافا نقل الكهرباء الطارئ. وترى السلطات السلوفاكية أن خط الأنابيب سليم، وأن وقف الإمدادات قرار سياسي يهدف إلى الابتزاز من أجل تقريب أوكرانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.من جهتها، قامت المجر، التي حُرمت هي الأخرى من الإمدادات، بعرقلة الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، كما أعلنت تعليق تصدير وقود الديزل.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.

https://sarabic.ae/20260227/فيكو-زيلينسكي-رفض-اقتراحا-بشأن-فحص-أنابيب-دروجبا-والتحقق-من-حالتها-1110836318.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلوفاكيا, المجر