أزياء جميلة تزين افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين

مندوبو الأقليات العرقية أثناء مغادرتهم، بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.
مندوبو الأقليات العرقية أثناء مغادرتهم، بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.
إحدى مندوبات الأقليات العرقية وهي تغادر قاعة الشعب الكبرى.
إحدى مندوبات الأقليات العرقية وهي تغادر قاعة الشعب الكبرى.
صورة تظهر وصول المدعوين، لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، الصين.
صورة تظهر وصول المدعوين، لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، الصين.
إحدى المندوبات تلوح بيدها أثناء مغادرتها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
إحدى المندوبات تلوح بيدها أثناء مغادرتها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر من الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر من الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
أحد المغادرين من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، وهو يرتدي على رأسه قبعة لها ريشة باللون الأبيض والأسود.
أحد المغادرين من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، وهو يرتدي على رأسه قبعة لها ريشة باللون الأبيض والأسود.
صورة تظهر التجمع الكبير، أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في بكين، الصين.
صورة تظهر التجمع الكبير، أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في بكين، الصين.
إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر القاعة للجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وتظهر مرتدية قبعة ذات ألوان زاهية.
إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر القاعة للجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وتظهر مرتدية قبعة ذات ألوان زاهية.
صورة تظهر بعض المندوبين مرتديين أزياء زاهية، أثناء قدومهم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى.
صورة تظهر بعض المندوبين مرتديين أزياء زاهية، أثناء قدومهم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى.
صورة تظهر امرأة من أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قاعة الشعب الكبرى، الصين.
صورة تظهر امرأة من أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قاعة الشعب الكبرى، الصين.