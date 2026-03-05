أزياء جميلة تزين افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260305/1111082489.html
أزياء جميلة تزين افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين
أزياء جميلة تزين افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في الصين.
أزياء جميلة تزين افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين

09:58 GMT 05.03.2026
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في الصين.
© AP Photo / Vincent Thian

مندوبو الأقليات العرقية أثناء مغادرتهم، بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.

مندوبو الأقليات العرقية أثناء مغادرتهم، بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Vincent Thian

مندوبو الأقليات العرقية أثناء مغادرتهم، بعد الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

إحدى مندوبات الأقليات العرقية وهي تغادر قاعة الشعب الكبرى.

إحدى مندوبات الأقليات العرقية وهي تغادر قاعة الشعب الكبرى. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Andy Wong

إحدى مندوبات الأقليات العرقية وهي تغادر قاعة الشعب الكبرى.

© AP Photo / Vincent Thian

صورة تظهر وصول المدعوين، لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، الصين.

صورة تظهر وصول المدعوين، لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Vincent Thian

صورة تظهر وصول المدعوين، لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، الصين.

© AP Photo / Vincent Thian

إحدى المندوبات تلوح بيدها أثناء مغادرتها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

إحدى المندوبات تلوح بيدها أثناء مغادرتها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Vincent Thian

إحدى المندوبات تلوح بيدها أثناء مغادرتها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

© AP Photo / Andy Wong

إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر من الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر من الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Andy Wong

إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر من الجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

© AP Photo / Vincent Thian

أحد المغادرين من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، وهو يرتدي على رأسه قبعة لها ريشة باللون الأبيض والأسود.

أحد المغادرين من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، وهو يرتدي على رأسه قبعة لها ريشة باللون الأبيض والأسود. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Vincent Thian

أحد المغادرين من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين، وهو يرتدي على رأسه قبعة لها ريشة باللون الأبيض والأسود.

© AP Photo / Vincent Thian

صورة تظهر التجمع الكبير، أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في بكين، الصين.

صورة تظهر التجمع الكبير، أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Vincent Thian

صورة تظهر التجمع الكبير، أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في بكين، الصين.

© AP Photo / Andy Wong

إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر القاعة للجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وتظهر مرتدية قبعة ذات ألوان زاهية.

إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر القاعة للجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وتظهر مرتدية قبعة ذات ألوان زاهية. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Andy Wong

إحدى المندوبات تم التقاط صورة لها وهي تغادر القاعة للجلسة الافتتاحية، للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وتظهر مرتدية قبعة ذات ألوان زاهية.

© AP Photo / Vincent Thian

صورة تظهر بعض المندوبين مرتديين أزياء زاهية، أثناء قدومهم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى.

صورة تظهر بعض المندوبين مرتديين أزياء زاهية، أثناء قدومهم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Vincent Thian

صورة تظهر بعض المندوبين مرتديين أزياء زاهية، أثناء قدومهم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى.

© AP Photo / Vincent Thian

صورة تظهر امرأة من أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قاعة الشعب الكبرى، الصين.

صورة تظهر امرأة من أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قاعة الشعب الكبرى، الصين. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Vincent Thian

صورة تظهر امرأة من أمام المبنى الذي سيعقد فيه المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، في قاعة الشعب الكبرى، الصين.

