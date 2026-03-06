الصور الأبرز لهذا الأسبوع

© REUTERS Amr Alfiky

يستلقي الناس على الشاطئ بينما يتصاعد الدخان فوق منطقة الصناعات النفطية في الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بعد اندلاع حريق ناجم عن سقوط حطام طائرة مسيّرة اعترضتها الدفاعات الجوية، وذلك على خلفية الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.