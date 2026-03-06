عربي
الصور الأبرز لهذا الأسبوع
الصور الأبرز لهذا الأسبوع
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
الصور الأبرز لهذا الأسبوع

12:07 GMT 06.03.2026
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© REUTERS Victor Medinaيظهر "القمر الدموي" فوق المدخل الرئيسي لحي لا تشينيسكا، الحي الصيني التاريخي، خلال خسوف كلي للقمر في المكسيك.
يظهر القمر الدموي فوق المدخل الرئيسي لحي لا تشينيسكا، الحي الصيني التاريخي، خلال خسوف كلي للقمر في المكسيك. - سبوتنيك عربي
1/12
© REUTERS Victor Medina
يظهر "القمر الدموي" فوق المدخل الرئيسي لحي لا تشينيسكا، الحي الصيني التاريخي، خلال خسوف كلي للقمر في المكسيك.
© REUTERS Tingshu Wang

يقف الحضور وسط تساقط الثلوج في ميدان تيانانمن، قبل الجلسات الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين في الصين.

يقف الحضور وسط تساقط الثلوج في ميدان تيانانمن، قبل الجلسات الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين في الصين. - سبوتنيك عربي
2/12
© REUTERS Tingshu Wang

يقف الحضور وسط تساقط الثلوج في ميدان تيانانمن، قبل الجلسات الافتتاحية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين في الصين.

© REUTERS Claudia Morales

صورة التقطتها طائرة من دون طيار تظهر موقع تحطم طائرة "هيركوليز" تابعة لسلاح الجو البوليفي على شارع مزدحم وسط طقس سيئ في مدينة إل ألتو، بوليفيا.

صورة التقطتها طائرة من دون طيار تظهر موقع تحطم طائرة &quot;هيركوليز&quot; تابعة لسلاح الجو البوليفي على شارع مزدحم وسط طقس سيئ في مدينة إل ألتو، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
3/12
© REUTERS Claudia Morales

صورة التقطتها طائرة من دون طيار تظهر موقع تحطم طائرة "هيركوليز" تابعة لسلاح الجو البوليفي على شارع مزدحم وسط طقس سيئ في مدينة إل ألتو، بوليفيا.

© REUTERS WANA/Iranian Foreign Media Department

يجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة.

يجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة. - سبوتنيك عربي
4/12
© REUTERS WANA/Iranian Foreign Media Department

يجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة.

© REUTERS Hannah McKayأطفال يهود أرثوذكس يرتدون أزياء تنكرية يحتفلون بعيد "بوريم" السنوي في لندن.
أطفال يهود أرثوذكس يرتدون أزياء تنكرية يحتفلون بعيد بوريم السنوي في لندن. - سبوتنيك عربي
5/12
© REUTERS Hannah McKay
أطفال يهود أرثوذكس يرتدون أزياء تنكرية يحتفلون بعيد "بوريم" السنوي في لندن.
© REUTERS Amr Alfiky

يستلقي الناس على الشاطئ بينما يتصاعد الدخان فوق منطقة الصناعات النفطية في الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بعد اندلاع حريق ناجم عن سقوط حطام طائرة مسيّرة اعترضتها الدفاعات الجوية، وذلك على خلفية الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

يستلقي الناس على الشاطئ بينما يتصاعد الدخان فوق منطقة الصناعات النفطية في الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بعد اندلاع حريق ناجم عن سقوط حطام طائرة مسيّرة اعترضتها الدفاعات الجوية، وذلك على خلفية الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. - سبوتنيك عربي
6/12
© REUTERS Amr Alfiky

يستلقي الناس على الشاطئ بينما يتصاعد الدخان فوق منطقة الصناعات النفطية في الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، بعد اندلاع حريق ناجم عن سقوط حطام طائرة مسيّرة اعترضتها الدفاعات الجوية، وذلك على خلفية الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

© AP Photo / Hussein Mallaسيارة تمر أمام مبنى مدمر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
سيارة تمر أمام مبنى مدمر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Hussein Malla
سيارة تمر أمام مبنى مدمر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
© REUTERS Amit Dave المصلون الهندوس يقومون بتغطية أنفسهم بمسحوق ملون داخل حرم أحد المعابد خلال احتفالات عيد هولي في أحمد آباد في الهند.
 المصلون الهندوس يقومون بتغطية أنفسهم بمسحوق ملون داخل حرم أحد المعابد خلال احتفالات عيد هولي في أحمد آباد في الهند. - سبوتنيك عربي
8/12
© REUTERS Amit Dave
المصلون الهندوس يقومون بتغطية أنفسهم بمسحوق ملون داخل حرم أحد المعابد خلال احتفالات عيد هولي في أحمد آباد في الهند.
© AP Photo / Vincent Thianجندي يرتدي زيّ مشرف، يجلس على اليمين، يحرس افتتاح اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.
جندي يرتدي زيّ مشرف، يجلس على اليمين، يحرس افتتاح اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Vincent Thian
جندي يرتدي زيّ مشرف، يجلس على اليمين، يحرس افتتاح اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين.
© AP Photo / Baderkhan Ahmadصبي يعرض نفسه لخطر الذخائر غير المنفجرة، محاولا تسلق قذيفة إيرانية غير منفجرة سقطت في حقل مفتوح في ضواحي القامشلي، شرقي سوريا
صبي يعرض نفسه لخطر الذخائر غير المنفجرة، محاولا تسلق قذيفة إيرانية غير منفجرة سقطت في حقل مفتوح في ضواحي القامشلي، شرقي سوريا - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
صبي يعرض نفسه لخطر الذخائر غير المنفجرة، محاولا تسلق قذيفة إيرانية غير منفجرة سقطت في حقل مفتوح في ضواحي القامشلي، شرقي سوريا
© AP Photo / Mahmoud Illeanنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس.
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Mahmoud Illean
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يطلق النار لاعتراض صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، فوق القدس.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورعرض لفرقة رقص من مقاطعة خنان ضمن فعاليات المهرجان الحضري "رأس السنة الصينية في موسكو"، وذلك في موقع مشروع "الموسيقى في المترو" في الردهة الأمامية لمحطة "كورسكایا" في مترو موسكو.
عرض لفرقة رقص من مقاطعة خنان ضمن فعاليات المهرجان الحضري رأس السنة الصينية في موسكو، وذلك في موقع مشروع الموسيقى في المترو في الردهة الأمامية لمحطة كورسكایا في مترو موسكو. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Kirill Zykov
