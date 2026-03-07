"حزب الله" يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية بعد إنزال في النبي شيت بالبقاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/حزب-الله-يعلن-الاشتباك-مع-قوة-إسرائيلية-بعد-إنزال-في-النبي-شيت-بالبقاع-1111178191.html
"حزب الله" يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية بعد إنزال في النبي شيت بالبقاع
"حزب الله" يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية بعد إنزال في النبي شيت بالبقاع
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T02:38+0000
2026-03-07T02:38+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092814945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05ca1e4100646d3ebdbd25c40166d0b6.jpg
ووفق بيان للحزب، رصد مقاتلوه أربع مروحيات إسرائيلية توغلت من الاتجاه السوري عند الساعة 22:30، حيث أنزلت قوة مشاة قرب تقاطع يحفوفة وخريبة ومعربون في البقاع.وأضاف البيان أن القوة تقدمت باتجاه الحي الشرقي من النبي شيت (منطقة الشكر)، وعند وصولها إلى محيط المقبرة اندلع اشتباك باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.وأشار البيان إلى أنه عقب انكشاف القوة، شنّت الطائرات الإسرائيلية "أحزمة نارية مكثفة" تضمنت نحو 40 غارة بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات لتأمين انسحاب الوحدة، لافتًا إلى أن مدفعية الحزب استهدفت المنطقة المحيطة ومسار الانسحاب.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092814945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95e1c498990ba18e040f42b4dc49d029.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, لبنان, أخبار لبنان

"حزب الله" يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية بعد إنزال في النبي شيت بالبقاع

02:38 GMT 07.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمستوطنة المطلة ويظهر من الخلف دخان يتصاعد من أحد المنازل التي استهدفها حزب الله في كريات شمونا
مستوطنة المطلة ويظهر من الخلف دخان يتصاعد من أحد المنازل التي استهدفها حزب الله في كريات شمونا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.
ووفق بيان للحزب، رصد مقاتلوه أربع مروحيات إسرائيلية توغلت من الاتجاه السوري عند الساعة 22:30، حيث أنزلت قوة مشاة قرب تقاطع يحفوفة وخريبة ومعربون في البقاع.
وأضاف البيان أن القوة تقدمت باتجاه الحي الشرقي من النبي شيت (منطقة الشكر)، وعند وصولها إلى محيط المقبرة اندلع اشتباك باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وأشار البيان إلى أنه عقب انكشاف القوة، شنّت الطائرات الإسرائيلية "أحزمة نارية مكثفة" تضمنت نحو 40 غارة بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات لتأمين انسحاب الوحدة، لافتًا إلى أن مدفعية الحزب استهدفت المنطقة المحيطة ومسار الانسحاب.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала