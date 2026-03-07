https://sarabic.ae/20260307/خطوط-الغاز-من-روسيا-إلى-أوروبا-1111184379.html
خطوط الغاز من روسيا إلى أوروبا
خطوط الغاز من روسيا إلى أوروبا
لطالما وفر الغاز الروسي لأوروبا طاقة رخيصة وموثوقة وعالية الجودة، ما حافظ على دفء القارة لسنوات، ثم أدت العقوبات الغربية إلى تجميد التدفق بشكل كبير جدا، تعرّف... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026
لطالما وفر الغاز الروسي لأوروبا طاقة رخيصة وموثوقة وعالية الجودة، ما حافظ على دفء القارة لسنوات، ثم أدت العقوبات الغربية إلى تجميد التدفق بشكل كبير جدا، تعرّف من خلال الفيديوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" كيف كانت روسيا شريان الحياة للغاز في أوروبا.