دميترييف: محادثات مع واشنطن بشأن تخفيف عقوبات النفط الروسي

وكتب دميترييف على منصة "إكس" تعليقًا على التصريح:"نناقش هذا مع الولايات المتحدة، لأن العقوبات الغربية أثبتت أنها تلحق ضررًا بالاقتصاد العالمي".وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد صرّح بأن السلطات الأمريكية قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي في ظل التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

