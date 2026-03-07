https://sarabic.ae/20260307/زاخاروفا-انسحاب-واشنطن-من-الاتفاق-النووي-ضرب-استقرار-الشرق-الأوسط-1111177055.html

زاخاروفا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ضرب استقرار الشرق الأوسط

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني شكّل أقوى ضربة...

وأضافت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أود التذكير بأن تغيّر الإدارة في البيت الأبيض أدى إلى أن الولايات المتحدة لم تخرج حتى من هذه الصفقة المزعومة، إذ كانت هناك إجراءات خروج منصوص عليها. هم ببساطة أعلنوا أنهم لم يعودوا يشاركون فيها، دون تفعيل الإجراءات الرسمية المنصوص عليها والمعتمدة أيضًا من قبل مجلس الأمن الدولي. أي أن ذلك كان ضربة قوية للغاية لأسس الاستقرار والأمن في المنطقة".وأشارت زاخاروفا إلى أن التوتر في المنطقة كان يتولد أساسًا من النقاش حول البرنامج النووي الإيراني.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران و"السداسية الدولية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

