وزير الدفاع السعودي: بحثت مع الجيش الباكستاني وقف الاعتداءات الإيرانية في إطار "الدفاع المشترك"

07.03.2026

وقال بن سلمان عبر منصة "إكس":"التقيت معالي قائد قوات الدفاع، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. بحثنا الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين بلدينا الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، متمنيّن أن يُغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة".وفي وقت سابق، حذرت الخارجية السعودية، في بيان لها، من أنّ السلوك الإيراني السافر سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مؤكدةً حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، بما في ذلك الرد على العدوان الإيراني.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

