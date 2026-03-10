https://sarabic.ae/20260310/أطباء-روس-يكتشفون-طريقة-لتحسين-علاج-حب-الشباب-1111296827.html
أطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب
أطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الأكاديمية الطبية الحكومية المركزية للإدارة الرئاسية لروسيا، لاريسا كروغلوفا، عشية 8 مارس/آذار، في اجتماع لنادي المناقشة "الجمال في أيدي النساء!"... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T10:18+0000
2026-03-10T10:18+0000
2026-03-10T10:18+0000
مجتمع
روسيا
علماء روس
اطباء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102147/07/1021470734_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f9ce39eaec7980939fac16c0f9cbe3c0.png
وأضافت: "يتضمن أحد الأساليب الواعدة تثبيط الإنزيم الذي يقوم بدور مهم في خلق الدهون. وتظهر الدراسات الأولية أن ذلك يمكن أن يكون بديلا فعالا للأدوية لقمع نشاط الغدد الدهنية - دون آثار جانبية".وفقا للاريسا كروغلوفا، فإن البحث في مجال حب الشباب مهم. وحسب التوقعات، فإن أحدث الإنجازات، التي أكدت إمكانية "تحرير" عمل الغدد الدهنية بمساعدة التعديلات الجينية، ستنقل علاج حب الشباب إلى مستوى مختلف تمامًا في المستقبل.
https://sarabic.ae/20260225/-علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لجعل-استخراج-الغاز-أكثر-أمانا-1110733272.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102147/07/1021470734_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_faf2ccd45299b44f826c8a1668885944.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, علماء روس, اطباء
أطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب
أعلنت رئيسة الأكاديمية الطبية الحكومية المركزية للإدارة الرئاسية لروسيا، لاريسا كروغلوفا، عشية 8 مارس/آذار، في اجتماع لنادي المناقشة "الجمال في أيدي النساء!" عن تطوير طرق رائدة لعلاج حب الشباب، والتي من شأنها تحسين جودة الطب التجميلي المحلي بشكل كبير.
قالت لاريسا كروغلوفا: "تجري دراسة الطرق غير الهرمونية لتنظيم إنتاج الدهون".
وأضافت: "يتضمن أحد الأساليب الواعدة تثبيط الإنزيم الذي يقوم بدور مهم في خلق الدهون. وتظهر الدراسات الأولية أن ذلك يمكن أن يكون بديلا فعالا للأدوية لقمع نشاط الغدد الدهنية - دون آثار جانبية".
وفقا للاريسا كروغلوفا، فإن البحث في مجال حب الشباب مهم. وحسب التوقعات، فإن أحدث الإنجازات، التي أكدت إمكانية "تحرير" عمل الغدد الدهنية بمساعدة التعديلات الجينية، ستنقل علاج حب الشباب إلى مستوى مختلف تمامًا في المستقبل.