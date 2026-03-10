أطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
أطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب
أطباء روس يكتشفون طريقة لتحسين علاج حب الشباب
وأضافت: "يتضمن أحد الأساليب الواعدة تثبيط الإنزيم الذي يقوم بدور مهم في خلق الدهون. وتظهر الدراسات الأولية أن ذلك يمكن أن يكون بديلا فعالا للأدوية لقمع نشاط الغدد الدهنية - دون آثار جانبية".وفقا للاريسا كروغلوفا، فإن البحث في مجال حب الشباب مهم. وحسب التوقعات، فإن أحدث الإنجازات، التي أكدت إمكانية "تحرير" عمل الغدد الدهنية بمساعدة التعديلات الجينية، ستنقل علاج حب الشباب إلى مستوى مختلف تمامًا في المستقبل.
أعلنت رئيسة الأكاديمية الطبية الحكومية المركزية للإدارة الرئاسية لروسيا، لاريسا كروغلوفا، عشية 8 مارس/آذار، في اجتماع لنادي المناقشة "الجمال في أيدي النساء!" عن تطوير طرق رائدة لعلاج حب الشباب، والتي من شأنها تحسين جودة الطب التجميلي المحلي بشكل كبير.

قالت لاريسا كروغلوفا: "تجري دراسة الطرق غير الهرمونية لتنظيم إنتاج الدهون".

وأضافت: "يتضمن أحد الأساليب الواعدة تثبيط الإنزيم الذي يقوم بدور مهم في خلق الدهون. وتظهر الدراسات الأولية أن ذلك يمكن أن يكون بديلا فعالا للأدوية لقمع نشاط الغدد الدهنية - دون آثار جانبية".
وفقا للاريسا كروغلوفا، فإن البحث في مجال حب الشباب مهم. وحسب التوقعات، فإن أحدث الإنجازات، التي أكدت إمكانية "تحرير" عمل الغدد الدهنية بمساعدة التعديلات الجينية، ستنقل علاج حب الشباب إلى مستوى مختلف تمامًا في المستقبل.
