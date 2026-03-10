الخارجية الصينية تذكر ترامب بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الصينية تذكر ترامب بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
الخارجية الصينية تذكر ترامب بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم الثلاثاء، بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ردًا على بيان الرئيس الأمريكي بأن لديه "بديل عن المرشح لمنصب المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي".
الصين
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
وأعلن غو جياكون خلال إحاطة إعلامية: "إن انتخاب مرشد أعلى جديد هو قرار تتخذه إيران على أساس دستورها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية".في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه رجل يمكن أن يحل محل المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، لكنه لم يخض في التفاصيل.وعبّر الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، امس ‌الاثنين، عن شعوره "بخيبة أمل" لاختيار مجتبى ⁠خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي. وبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، في 9 مارس/ آذار، عن اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
تابعنا عبر
ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم الثلاثاء، بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ردًا على بيان الرئيس الأمريكي بأن لديه "بديل عن المرشح لمنصب المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي".
وأعلن غو جياكون خلال إحاطة إعلامية: "إن انتخاب مرشد أعلى جديد هو قرار تتخذه إيران على أساس دستورها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
ترامب: أشعر بخيبة أمل إزاء انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا لإيران.. فيديو
أمس, 22:49 GMT


في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه رجل يمكن أن يحل محل المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وعبّر الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، امس ‌الاثنين، عن شعوره "بخيبة أمل" لاختيار مجتبى ⁠خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي.

وبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، في 9 مارس/ آذار، عن اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
