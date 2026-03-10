https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الصينية-تذكر-ترامب-بأهمية-مبدأ-عدم-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-1111294324.html
الخارجية الصينية تذكر ترامب بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
وأعلن غو جياكون خلال إحاطة إعلامية: "إن انتخاب مرشد أعلى جديد هو قرار تتخذه إيران على أساس دستورها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية".في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه رجل يمكن أن يحل محل المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، لكنه لم يخض في التفاصيل.وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الاثنين، عن شعوره "بخيبة أمل" لاختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي. وبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، في 9 مارس/ آذار، عن اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
ذكّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم الثلاثاء، بأهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ردًا على بيان الرئيس الأمريكي بأن لديه "بديل عن المرشح لمنصب المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي".
وأعلن غو جياكون خلال إحاطة إعلامية: "إن انتخاب مرشد أعلى جديد هو قرار تتخذه إيران على أساس دستورها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو المبدأ الأساسي للعلاقات الدولية".
في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه رجل يمكن أن يحل محل المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، لكنه لم يخض في التفاصيل.
وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الاثنين، عن شعوره "بخيبة أمل" لاختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي.
وبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، في 9 مارس/ آذار، عن اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.