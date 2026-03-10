منازل ومستشفيات مدمرة.. مشاهد مؤلمة لعواقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي تظهر حجم الدمار، الذي طال مباني سكنية ومحال تجارية ومستشفيات ومعالم أثرية في العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة الحرب الأمريكية - الإسرائيلية المتواصلة عليها منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.