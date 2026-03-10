عربي
https://sarabic.ae/20260310/1111289837.html
منازل ومستشفيات مدمرة.. مشاهد مؤلمة لعواقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
منازل ومستشفيات مدمرة.. مشاهد مؤلمة لعواقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي تظهر حجم الدمار، الذي طال مباني سكنية ومحال تجارية ومستشفيات ومعالم أثرية في العاصمة الإيرانية طهران،... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T08:55+0000
2026-03-10T08:55+0000
وسائط متعددة
إيران
غارات جوية
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
دمار
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0a/1111290009_0:54:800:504_1920x0_80_0_0_5ababe795fab41963a3be7e80294f255.jpg
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
منازل ومستشفيات مدمرة.. مشاهد مؤلمة لعواقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

08:55 GMT 10.03.2026
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي تظهر حجم الدمار، الذي طال مباني سكنية ومحال تجارية ومستشفيات ومعالم أثرية في العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة الحرب الأمريكية - الإسرائيلية المتواصلة عليها منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.
CC BY 4.0 / Morteza Salehi/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

صورة تظهر تضرر حديقة متحف "جهل ستون"، أحد أبرز المعالم الأثرية في طهران، نتيجة الضربات الأمريكية- الإسرائيلية

صورة تظهر تضرر حديقة متحف &quot;جهل ستون&quot;، أحد أبرز المعالم الأثرية في طهران، نتيجة الضربات الأمريكية- الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
1/15
CC BY 4.0 / Morteza Salehi/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

صورة تظهر تضرر حديقة متحف "جهل ستون"، أحد أبرز المعالم الأثرية في طهران، نتيجة الضربات الأمريكية- الإسرائيلية

CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

امرأة في أحد شوارع طهران تنظر إلى الأضرار، التي لحقت بالمحال التجارية، نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية على المباني السكنية

امرأة في أحد شوارع طهران تنظر إلى الأضرار، التي لحقت بالمحال التجارية، نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية على المباني السكنية - سبوتنيك عربي
2/15
CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

امرأة في أحد شوارع طهران تنظر إلى الأضرار، التي لحقت بالمحال التجارية، نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية على المباني السكنية

CC BY 4.0 / Mostafa Tehrani/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

أضرار فادحة في المنازل السكنية والمحال التجارية نتيجة استهداف طائرات مقاتلة أمريكية وإسرائيلية للمناطق المحيطة بساحة "الثورة" في العاصمة طهران

أضرار فادحة في المنازل السكنية والمحال التجارية نتيجة استهداف طائرات مقاتلة أمريكية وإسرائيلية للمناطق المحيطة بساحة &quot;الثورة&quot; في العاصمة طهران - سبوتنيك عربي
3/15
CC BY 4.0 / Mostafa Tehrani/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

أضرار فادحة في المنازل السكنية والمحال التجارية نتيجة استهداف طائرات مقاتلة أمريكية وإسرائيلية للمناطق المحيطة بساحة "الثورة" في العاصمة طهران

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

صورة جوية تظهر حجم الدمار، الذي تسببت به غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، استهدفت مباني سكنية في همدان، وقيام فرق الإنقاذ بإزالة الأنقاض بحثًا عن ناجين

صورة جوية تظهر حجم الدمار، الذي تسببت به غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، استهدفت مباني سكنية في همدان، وقيام فرق الإنقاذ بإزالة الأنقاض بحثًا عن ناجين - سبوتنيك عربي
4/15
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

صورة جوية تظهر حجم الدمار، الذي تسببت به غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، استهدفت مباني سكنية في همدان، وقيام فرق الإنقاذ بإزالة الأنقاض بحثًا عن ناجين

CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

صورة من داخل أحد المنازل تظهر حجم الدمار، الذي تسببت به الغارات الأمريكية- الإسرائيلية

صورة من داخل أحد المنازل تظهر حجم الدمار، الذي تسببت به الغارات الأمريكية- الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
5/15
CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

صورة من داخل أحد المنازل تظهر حجم الدمار، الذي تسببت به الغارات الأمريكية- الإسرائيلية

CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

مبان سكنية مدمرة في العاصمة طهران نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية

مبان سكنية مدمرة في العاصمة طهران نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
6/15
CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

مبان سكنية مدمرة في العاصمة طهران نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية

CC BY 4.0 / Farzad Menati/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

هجوم أمريكي - إسرائيلي على مناطق سكنية في كرمانشاه، إيران

هجوم أمريكي - إسرائيلي على مناطق سكنية في كرمانشاه، إيران - سبوتنيك عربي
7/15
CC BY 4.0 / Farzad Menati/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

هجوم أمريكي - إسرائيلي على مناطق سكنية في كرمانشاه، إيران

CC BY 4.0 / Masoud Shahrestani/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

تضرر مجمع "آزادي" الرياضي نتيجة استهدافه بغارة جوية أمريكية - إسرائيلية

تضرر مجمع &quot;آزادي&quot; الرياضي نتيجة استهدافه بغارة جوية أمريكية - إسرائيلية - سبوتنيك عربي
8/15
CC BY 4.0 / Masoud Shahrestani/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

تضرر مجمع "آزادي" الرياضي نتيجة استهدافه بغارة جوية أمريكية - إسرائيلية

CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

صورة تظهر شابًا يستقل دراجة نارية أمام مستشفى "غاندي" في طهران، الذي تضرر بشكل كبير نتيجة الضربات الأمريكية

صورة تظهر شابًا يستقل دراجة نارية أمام مستشفى &quot;غاندي&quot; في طهران، الذي تضرر بشكل كبير نتيجة الضربات الأمريكية - سبوتنيك عربي
9/15
CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

صورة تظهر شابًا يستقل دراجة نارية أمام مستشفى "غاندي" في طهران، الذي تضرر بشكل كبير نتيجة الضربات الأمريكية

CC BY 4.0 / Mostafa Tehrani/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

أضرار جسيمة في المنازل السكنية والوحدات التجارية في المنطقة المحيطة بساحة "الثورة" في طهران، نتيجة استهدافها بغارات أمريكية - إسرائيلية

أضرار جسيمة في المنازل السكنية والوحدات التجارية في المنطقة المحيطة بساحة &quot;الثورة&quot; في طهران، نتيجة استهدافها بغارات أمريكية - إسرائيلية - سبوتنيك عربي
10/15
CC BY 4.0 / Mostafa Tehrani/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

أضرار جسيمة في المنازل السكنية والوحدات التجارية في المنطقة المحيطة بساحة "الثورة" في طهران، نتيجة استهدافها بغارات أمريكية - إسرائيلية

CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

دمار كبير في الأبنية السكنية نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية، ويظهر العلم الإيراني مثبتًا فوق الأنقاض، في رمزية لصمود أبناء المنطقة

دمار كبير في الأبنية السكنية نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية، ويظهر العلم الإيراني مثبتًا فوق الأنقاض، في رمزية لصمود أبناء المنطقة - سبوتنيك عربي
11/15
CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

دمار كبير في الأبنية السكنية نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية، ويظهر العلم الإيراني مثبتًا فوق الأنقاض، في رمزية لصمود أبناء المنطقة

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

مجموعة من الأشخاص يعاينون الأضرار الكبيرة التي أصابت المناطق السكنية في مدينة سنندج غربي إيران، نتيجة الغارات

مجموعة من الأشخاص يعاينون الأضرار الكبيرة التي أصابت المناطق السكنية في مدينة سنندج غربي إيران، نتيجة الغارات - سبوتنيك عربي
12/15
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

مجموعة من الأشخاص يعاينون الأضرار الكبيرة التي أصابت المناطق السكنية في مدينة سنندج غربي إيران، نتيجة الغارات

© Photo / Social media page of Tasnim News Agency

صورة من داخل متحف "جهل ستون" تظهر حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الأمريكية

صورة من داخل متحف &quot;جهل ستون&quot; تظهر حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الأمريكية - سبوتنيك عربي
13/15
© Photo / Social media page of Tasnim News Agency

صورة من داخل متحف "جهل ستون" تظهر حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الأمريكية

CC BY 4.0 / Morteza Salehi/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

أشخاص يقفون إلى جانب سيارة متضررة بشكل كامل نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية، التي استهدفت العاصمة طهران

أشخاص يقفون إلى جانب سيارة متضررة بشكل كامل نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية، التي استهدفت العاصمة طهران - سبوتنيك عربي
14/15
CC BY 4.0 / Morteza Salehi/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

أشخاص يقفون إلى جانب سيارة متضررة بشكل كامل نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية، التي استهدفت العاصمة طهران

CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

امرأة تبكي بحسرة وهي تشاهد حجم الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في العاصمة طهران

امرأة تبكي بحسرة وهي تشاهد حجم الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في العاصمة طهران - سبوتنيك عربي
15/15
CC BY 4.0 / Hossein Zohrevand/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)

امرأة تبكي بحسرة وهي تشاهد حجم الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في العاصمة طهران

