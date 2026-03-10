منازل ومستشفيات مدمرة.. مشاهد مؤلمة لعواقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران

صورة تظهر تضرر حديقة متحف "جهل ستون"، أحد أبرز المعالم الأثرية في طهران، نتيجة الضربات الأمريكية- الإسرائيلية
امرأة في أحد شوارع طهران تنظر إلى الأضرار، التي لحقت بالمحال التجارية، نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية على المباني السكنية
أضرار فادحة في المنازل السكنية والمحال التجارية نتيجة استهداف طائرات مقاتلة أمريكية وإسرائيلية للمناطق المحيطة بساحة "الثورة" في العاصمة طهران
صورة جوية تظهر حجم الدمار، الذي تسببت به غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، استهدفت مباني سكنية في همدان، وقيام فرق الإنقاذ بإزالة الأنقاض بحثًا عن ناجين
صورة من داخل أحد المنازل تظهر حجم الدمار، الذي تسببت به الغارات الأمريكية- الإسرائيلية
مبان سكنية مدمرة في العاصمة طهران نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية
هجوم أمريكي - إسرائيلي على مناطق سكنية في كرمانشاه، إيران
تضرر مجمع "آزادي" الرياضي نتيجة استهدافه بغارة جوية أمريكية - إسرائيلية
صورة تظهر شابًا يستقل دراجة نارية أمام مستشفى "غاندي" في طهران، الذي تضرر بشكل كبير نتيجة الضربات الأمريكية
أضرار جسيمة في المنازل السكنية والوحدات التجارية في المنطقة المحيطة بساحة "الثورة" في طهران، نتيجة استهدافها بغارات أمريكية - إسرائيلية
دمار كبير في الأبنية السكنية نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية، ويظهر العلم الإيراني مثبتًا فوق الأنقاض، في رمزية لصمود أبناء المنطقة
مجموعة من الأشخاص يعاينون الأضرار الكبيرة التي أصابت المناطق السكنية في مدينة سنندج غربي إيران، نتيجة الغارات
صورة من داخل متحف "جهل ستون" تظهر حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الأمريكية
أشخاص يقفون إلى جانب سيارة متضررة بشكل كامل نتيجة الغارات الأمريكية - الإسرائيلية، التي استهدفت العاصمة طهران
امرأة تبكي بحسرة وهي تشاهد حجم الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في العاصمة طهران
