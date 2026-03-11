https://sarabic.ae/20260311/ويتكوف-يؤكد-عقد-لقاء-بين-وفدي-أمريكا-وروسيا-في-فلوريدا-1111373738.html
ويتكوف يؤكد عقد لقاء بين وفدي أمريكا وروسيا في فلوريدا
أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء، بعقد اجتماع بين وفدي الولايات المتحدة وروسيا في ولاية فلوريدا. 11.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد ويتكوف إجراء مفاوضات في ميامي بين الجانب الأمريكي ووفد روسي برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف.وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم في فلوريدا التقى الوفد الروسي برئاسة الممثل الخاص كيريل دميترييف مع الوفد الأمريكي، الذي ضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، (صهر الرئيس الأمريكي) جاريد كوشنر، وكبير مستشاري البيت الأبيض جوش غرونباوم".وقد ترأس الوفد الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف.وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتصالات مغلقة ضمن مجموعة العمل الأمنية بمشاركة ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، حيث نوقشت القضايا العالقة المتعلقة بـ"خطة السلام" المقترحة من الولايات المتحدة. ونتيجة الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا الأسرى العسكريين بنظام "157 مقابل 157".وعقدت الجولة الثالثة من مفاوضات التسوية السلمية في 17 و18 فبراير الجاري في جنيف. ووفقًا لرئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، كانت المفاوضات صعبة لكنها عملية، وأعلن أن أبلغ بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنتائجها.وبعد انتهاء الجزء الرئيسي من المفاوضات، عقد ميدينسكي اجتماعًا مغلقًا آخر، وتؤكد كييف أن الاجتماع حضره كل من أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف، ورئيس كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني دافيد أراخاميا.وأكد الكرملين أن الولايات المتحدة اعترفت بأنه من دون حل المسألة الإقليمية، وفق الصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا يمكن توقع تسوية طويلة الأجل. وأكدت موسكو أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس يعد شرطًا مهمًا لها.
