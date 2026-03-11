ويتكوف يؤكد عقد لقاء بين وفدي أمريكا وروسيا في فلوريدا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر
أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، الأربعاء، بعقد اجتماع بين وفدي الولايات المتحدة وروسيا في ولاية فلوريدا.
وأكد ويتكوف إجراء مفاوضات في ميامي بين الجانب الأمريكي ووفد روسي برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف.
الوفد الروسي خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ويتكوف: روسيا أظهرت تواصلا حقيقيا في مفاوضات جنيف
25 فبراير, 00:05 GMT
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم في فلوريدا التقى الوفد الروسي برئاسة الممثل الخاص كيريل دميترييف مع الوفد الأمريكي، الذي ضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، (صهر الرئيس الأمريكي) جاريد كوشنر، وكبير مستشاري البيت الأبيض جوش غرونباوم".
وقد ترأس الوفد الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتصالات مغلقة ضمن مجموعة العمل الأمنية بمشاركة ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، حيث نوقشت القضايا العالقة المتعلقة بـ"خطة السلام" المقترحة من الولايات المتحدة. ونتيجة الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا الأسرى العسكريين بنظام "157 مقابل 157".
وعقدت الجولة الثالثة من مفاوضات التسوية السلمية في 17 و18 فبراير الجاري في جنيف. ووفقًا لرئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، كانت المفاوضات صعبة لكنها عملية، وأعلن أن أبلغ بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنتائجها.
وبعد انتهاء الجزء الرئيسي من المفاوضات، عقد ميدينسكي اجتماعًا مغلقًا آخر، وتؤكد كييف أن الاجتماع حضره كل من أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف، ورئيس كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني دافيد أراخاميا.
وأكد الكرملين أن الولايات المتحدة اعترفت بأنه من دون حل المسألة الإقليمية، وفق الصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا يمكن توقع تسوية طويلة الأجل. وأكدت موسكو أن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس يعد شرطًا مهمًا لها.
