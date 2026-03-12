https://sarabic.ae/20260312/إعلام-3-دول-تحاول-إطلاق-حوار-بين-إيران-والولايات-المتحدة-1111385071.html

إعلام: 3 دول تحاول إطلاق حوار بين إيران والولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن هناك 3 دول تحاول إطلاق حوار بين طهران وواشنطن لوقف الحرب على إيران. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت قناة "i24 news" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن كلا من مصر وسلطنة عمان وتركيا تسعى إلى بدء حوار بين طهران وواشنطن.فيما نقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ البحث عن مخرج من الحرب على إيران، لكن لا يُتوقع إنهاء الحرب في المدى القريب". وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "لدينا قائمة واسعة من الأهداف في إيران وسنواصل ضربها"، مشيرا إلى أن "القضاء على التهديد الإيراني قد يتطلب وقتا طويلا". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

