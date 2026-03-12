https://sarabic.ae/20260312/الأمم-المتحدة-تدعو-للتحقيق-في-تقارير-عن-استخدام-إسرائيل-الفوسفور-في-لبنان-1111377353.html

الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور في لبنان

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة ثمين الخيطان لوكالة "سبوتنيك": "نحن قلقون إزاء التقارير عن الاستخدام المزعوم للفوسفور الأبيض في سياق الأعمال القتالية بين إسرائيل و"حزب الله"، ولا سيما فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي الذي وقع في 3 مارس/آذار في مدينة يومور جنوب لبنان في منطقة النبطية. هذه التقارير تثير قلقًا بالغًا وتتطلب تحقيقًا فوريًا ومستقلًا وفعالًا". وكان مصدر عسكري ميداني لبناني قد صرح يوم الجمعة لوكالة "سبوتنيك" بأن الطيران الإسرائيلي استخدم قذائف تحتوي على الفوسفور خلال ضربات استهدفت مناطق سكنية في جنوب لبنان. وفي يوم الإثنين، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بأنها تمكنت من تأكيد استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف تحتوي على الفوسفور في جنوب لبنان.وبحسب المنظمة، استخدم الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني ذخائر مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض فوق منازل سكنية في 3 مارس/آذار 2026 في مدينة يومور جنوب لبنان.وفي ليلة 2 مارس/آذار، أُطلقت عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وتبنت حركة "حزب الله" المسؤولية عن ذلك، وردًا على ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات مكثفة على مناطق سكنية في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك العاصمة. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

