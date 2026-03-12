https://sarabic.ae/20260312/الأمم-المتحدة-تطالب-بتعويض-عائلات-ضحايا-الهجوم-على-مدرسة-في-إيران-1111374819.html

الأمم المتحدة تطالب بتعويض عائلات ضحايا الهجوم على مدرسة في إيران

دعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، المسؤولين عن الضربات على مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية إلى تعويض عائلات الضحايا. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة ثمين الخيطان لوكالة "سبوتنيك": "يدعو المفوض السامي (فولكر تورك) إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه ودقيق في ظروف الهجوم. تقع مسؤولية التحقيق على عاتق القوات التي نفذت الهجوم. ونحن ندعوهم إلى نشر نتائج التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين وتعويض ضحايا الهجوم".وكانت مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية للبنات قد تعرضت للقصف في اليوم الأول من اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، في 28 فبراير. ووفقاً لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 171 تلميذة، إضافة إلى 14 من أعضاء الهيئة التدريسية على الأقل.ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أظهر تحليل الخبراء لصور الهجوم على مدرسة الفتيات في ميناب إصابة صاروخ من نوع "توماهوك"، الذي تستخدمه الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن التحقيق العسكري في الهجوم على المدرسة أظهر أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الضربة بصاروخ "توماهوك".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

