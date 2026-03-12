الأمم المتحدة تطالب بتعويض عائلات ضحايا الهجوم على مدرسة في إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة تطالب بتعويض عائلات ضحايا الهجوم على مدرسة في إيران
الأمم المتحدة تطالب بتعويض عائلات ضحايا الهجوم على مدرسة في إيران
سبوتنيك عربي
دعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، المسؤولين عن الضربات على مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية إلى تعويض عائلات الضحايا. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T00:06+0000
2026-03-12T00:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/06/1111140139_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a0b35c3753932c5e939e2a859016cc0a.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة ثمين الخيطان لوكالة "سبوتنيك": "يدعو المفوض السامي (فولكر تورك) إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه ودقيق في ظروف الهجوم. تقع مسؤولية التحقيق على عاتق القوات التي نفذت الهجوم. ونحن ندعوهم إلى نشر نتائج التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين وتعويض ضحايا الهجوم".وكانت مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية للبنات قد تعرضت للقصف في اليوم الأول من اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، في 28 فبراير. ووفقاً لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 171 تلميذة، إضافة إلى 14 من أعضاء الهيئة التدريسية على الأقل.ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أظهر تحليل الخبراء لصور الهجوم على مدرسة الفتيات في ميناب إصابة صاروخ من نوع "توماهوك"، الذي تستخدمه الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن التحقيق العسكري في الهجوم على المدرسة أظهر أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الضربة بصاروخ "توماهوك".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الأمم المتحدة تطالب بتعويض عائلات ضحايا الهجوم على مدرسة في إيران

00:06 GMT 12.03.2026
© REUTERS WANA/Iranian Foreign Media Departmentيجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة
يجري تجهيز القبور لضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة الطالبات في مدينة ميناب جنوبي إيران، وذلك على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
© REUTERS WANA/Iranian Foreign Media Department
تابعنا عبر
دعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، المسؤولين عن الضربات على مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية إلى تعويض عائلات الضحايا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة ثمين الخيطان لوكالة "سبوتنيك": "يدعو المفوض السامي (فولكر تورك) إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه ودقيق في ظروف الهجوم. تقع مسؤولية التحقيق على عاتق القوات التي نفذت الهجوم. ونحن ندعوهم إلى نشر نتائج التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين وتعويض ضحايا الهجوم".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الخارجية الإيرانية تكشف نوع الصاروخ الذي ضرب مدرسة "ميناب" جنوبي إيران
أمس, 21:39 GMT
وكانت مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية للبنات قد تعرضت للقصف في اليوم الأول من اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، في 28 فبراير. ووفقاً لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 171 تلميذة، إضافة إلى 14 من أعضاء الهيئة التدريسية على الأقل.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، أظهر تحليل الخبراء لصور الهجوم على مدرسة الفتيات في ميناب إصابة صاروخ من نوع "توماهوك"، الذي تستخدمه الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن التحقيق العسكري في الهجوم على المدرسة أظهر أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الضربة بصاروخ "توماهوك".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
