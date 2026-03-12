أطرف الصور لهذا الأسبوع

صورة تجمع الثنائي، ألكسندرا بويكوفا وديمتري كوزلوفسكي، اللذان حصلا على المركز الأول في التزلج الثنائي في نهائي كأس روسيا، الذي أقيم في مدينة تشيليابينسك الروسية.
صورة تجمع الثنائي، ألكسندرا بويكوفا وديمتري كوزلوفسكي، اللذان حصلا على المركز الأول في التزلج الثنائي في نهائي كأس روسيا، الذي أقيم في مدينة تشيليابينسك الروسية.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال مراسم استقبال عسكرية في قصر بلانالتو الرئاسي، قبل لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل.
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال مراسم استقبال عسكرية في قصر بلانالتو الرئاسي، قبل لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل.
كلب من فصيلة "البوكسر" يراقب الناس وهم يتناولون الطعام قبل بدء منافساتهم في اليوم الأول من معرض "كرافتس" للكلاب في بريطانيا.
كلب من فصيلة "البوكسر" يراقب الناس وهم يتناولون الطعام قبل بدء منافساتهم في اليوم الأول من معرض "كرافتس" للكلاب في بريطانيا.
أحدالأشخاص يصطاد سمك الرنجة على الجليد في خليج آمور في بريمورسكي كراي.
أحدالأشخاص يصطاد سمك الرنجة على الجليد في خليج آمور في بريمورسكي كراي.
كلب ضال يتدحرج على السجادة الحمراء الموضوعة لحفل تنصيب الرئيس التشيلي الجديد خوسيه أنطونيو كاست.
كلب ضال يتدحرج على السجادة الحمراء الموضوعة لحفل تنصيب الرئيس التشيلي الجديد خوسيه أنطونيو كاست.
وزير النقل الأمريكي شون دافي يلتقط صورا مع ليونيل ميسي ولاعبي ومسؤولي فريق "إنتر ميامي"، بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.
وزير النقل الأمريكي شون دافي يلتقط صورا مع ليونيل ميسي ولاعبي ومسؤولي فريق "إنتر ميامي"، بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.
أحد أفراد الأمن يعمل في يوم زيارة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف إلى القصر الرئاسي في وارسو، بولندا.
أحد أفراد الأمن يعمل في يوم زيارة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف إلى القصر الرئاسي في وارسو، بولندا.
امرأة تُهذّب كلبًا أبيض اللون من فصيلة "البودل" في اليوم الثالث من معرض "كرافتس" للكلاب.
امرأة تُهذّب كلبًا أبيض اللون من فصيلة "البودل" في اليوم الثالث من معرض "كرافتس" للكلاب.
كلاب من فصيلة "الدلماسي" تنتظر تقييمها في اليوم الثالث من معرض "كرافتس" للكلاب في بريطانيا.
كلاب من فصيلة "الدلماسي" تنتظر تقييمها في اليوم الثالث من معرض "كرافتس" للكلاب في بريطانيا.
سيدة تنظر إلى ملابس داخلية معلقة على كرة لجذب الزبائن أمام متجر لبيع الملابس الداخلية في سوق للملابس في سان بطرسبورغ.
سيدة تنظر إلى ملابس داخلية معلقة على كرة لجذب الزبائن أمام متجر لبيع الملابس الداخلية في سوق للملابس في سان بطرسبورغ.
فتاتان تشاركان في سباق الجمال، الذي أقيم في كراسنودار الروسية، بمناسبة عيد المرأة.
فتاتان تشاركان في سباق الجمال، الذي أقيم في كراسنودار الروسية، بمناسبة عيد المرأة.
رجل يسبح في المياه الجليدية، بينما يستمتع آخرون بحمامات الشمس عند جدار قلعة القديسين بطرس وبولس في سانت بطرسبرغ.
رجل يسبح في المياه الجليدية، بينما يستمتع آخرون بحمامات الشمس عند جدار قلعة القديسين بطرس وبولس في سانت بطرسبرغ.