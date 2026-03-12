أطرف الصور لهذا الأسبوع

© Sputnik . Alexander Vilf

صورة تجمع الثنائي، ألكسندرا بويكوفا وديمتري كوزلوفسكي، اللذان حصلا على المركز الأول في التزلج الثنائي في نهائي كأس روسيا، الذي أقيم في مدينة تشيليابينسك الروسية.