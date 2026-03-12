أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لم يتوقع المتحاربون أن تصل الحرب على إيران إلى هذه الخطورة
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260312/1111386667.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-12T10:38+0000
2026-03-12T10:38+0000
وسائط متعددة
العالم
صور
صور مثيرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111386837_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81c92fe5ef5a72f864668006d4a80193.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111386837_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_ae8b17041b806cf343cfae7f0ea44d96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, العالم, صور, صور مثيرة
фото, العالم, صور, صور مثيرة

أطرف الصور لهذا الأسبوع

10:38 GMT 12.03.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع الثنائي، ألكسندرا بويكوفا وديمتري كوزلوفسكي، اللذان حصلا على المركز الأول في التزلج الثنائي في نهائي كأس روسيا، الذي أقيم في مدينة تشيليابينسك الروسية.

صورة تجمع الثنائي، ألكسندرا بويكوفا وديمتري كوزلوفسكي، اللذان حصلا على المركز الأول في التزلج الثنائي في نهائي كأس روسيا، الذي أقيم في مدينة تشيليابينسك الروسية. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع الثنائي، ألكسندرا بويكوفا وديمتري كوزلوفسكي، اللذان حصلا على المركز الأول في التزلج الثنائي في نهائي كأس روسيا، الذي أقيم في مدينة تشيليابينسك الروسية.

© AP Photo / Luis Nova

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال مراسم استقبال عسكرية في قصر بلانالتو الرئاسي، قبل لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل.

 رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال مراسم استقبال عسكرية في قصر بلانالتو الرئاسي، قبل لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / Luis Nova

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال مراسم استقبال عسكرية في قصر بلانالتو الرئاسي، قبل لقائه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل.

© REUTERS Hannah McKay

كلب من فصيلة "البوكسر" يراقب الناس وهم يتناولون الطعام قبل بدء منافساتهم في اليوم الأول من معرض "كرافتس" للكلاب في بريطانيا.

كلب من فصيلة &quot;البوكسر&quot; يراقب الناس وهم يتناولون الطعام قبل بدء منافساتهم في اليوم الأول من معرض &quot;كرافتس&quot; للكلاب في بريطانيا. - سبوتنيك عربي
3/12
© REUTERS Hannah McKay

كلب من فصيلة "البوكسر" يراقب الناس وهم يتناولون الطعام قبل بدء منافساتهم في اليوم الأول من معرض "كرافتس" للكلاب في بريطانيا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

أحدالأشخاص يصطاد سمك الرنجة على الجليد في خليج آمور في بريمورسكي كراي.

أحدالأشخاص يصطاد سمك الرنجة على الجليد في خليج آمور في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحدالأشخاص يصطاد سمك الرنجة على الجليد في خليج آمور في بريمورسكي كراي.

© AP Photo / Gustavo Garello

كلب ضال يتدحرج على السجادة الحمراء الموضوعة لحفل تنصيب الرئيس التشيلي الجديد خوسيه أنطونيو كاست.

كلب ضال يتدحرج على السجادة الحمراء الموضوعة لحفل تنصيب الرئيس التشيلي الجديد خوسيه أنطونيو كاست. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Gustavo Garello

كلب ضال يتدحرج على السجادة الحمراء الموضوعة لحفل تنصيب الرئيس التشيلي الجديد خوسيه أنطونيو كاست.

© REUTERS Jonathan Ernst

وزير النقل الأمريكي شون دافي يلتقط صورا مع ليونيل ميسي ولاعبي ومسؤولي فريق "إنتر ميامي"، بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.

وزير النقل الأمريكي شون دافي يلتقط صورا مع ليونيل ميسي ولاعبي ومسؤولي فريق &quot;إنتر ميامي&quot;، بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
6/12
© REUTERS Jonathan Ernst

وزير النقل الأمريكي شون دافي يلتقط صورا مع ليونيل ميسي ولاعبي ومسؤولي فريق "إنتر ميامي"، بطل الدوري الأمريكي لكرة القدم، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.

© REUTERS Aleksandra Szmigiel

أحد أفراد الأمن يعمل في يوم زيارة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف إلى القصر الرئاسي في وارسو، بولندا.

أحد أفراد الأمن يعمل في يوم زيارة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف إلى القصر الرئاسي في وارسو، بولندا. - سبوتنيك عربي
7/12
© REUTERS Aleksandra Szmigiel

أحد أفراد الأمن يعمل في يوم زيارة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف إلى القصر الرئاسي في وارسو، بولندا.

© REUTERS Hannah McKay

امرأة تُهذّب كلبًا أبيض اللون من فصيلة "البودل" في اليوم الثالث من معرض "كرافتس" للكلاب.

امرأة تُهذّب كلبًا أبيض اللون من فصيلة &quot;البودل&quot; في اليوم الثالث من معرض &quot;كرافتس&quot; للكلاب. - سبوتنيك عربي
8/12
© REUTERS Hannah McKay

امرأة تُهذّب كلبًا أبيض اللون من فصيلة "البودل" في اليوم الثالث من معرض "كرافتس" للكلاب.

© REUTERS Hannah McKay

كلاب من فصيلة "الدلماسي" تنتظر تقييمها في اليوم الثالث من معرض "كرافتس" للكلاب في بريطانيا.

كلاب من فصيلة &quot;الدلماسي&quot; تنتظر تقييمها في اليوم الثالث من معرض &quot;كرافتس&quot; للكلاب في بريطانيا. - سبوتنيك عربي
9/12
© REUTERS Hannah McKay

كلاب من فصيلة "الدلماسي" تنتظر تقييمها في اليوم الثالث من معرض "كرافتس" للكلاب في بريطانيا.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

سيدة تنظر إلى ملابس داخلية معلقة على كرة لجذب الزبائن أمام متجر لبيع الملابس الداخلية في سوق للملابس في سان بطرسبورغ.

سيدة تنظر إلى ملابس داخلية معلقة على كرة لجذب الزبائن أمام متجر لبيع الملابس الداخلية في سوق للملابس في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

سيدة تنظر إلى ملابس داخلية معلقة على كرة لجذب الزبائن أمام متجر لبيع الملابس الداخلية في سوق للملابس في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان تشاركان في سباق الجمال، الذي أقيم في كراسنودار الروسية، بمناسبة عيد المرأة.

فتاتان تشاركان في سباق الجمال، الذي أقيم في كراسنودار الروسية، بمناسبة عيد المرأة. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان تشاركان في سباق الجمال، الذي أقيم في كراسنودار الروسية، بمناسبة عيد المرأة.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

رجل يسبح في المياه الجليدية، بينما يستمتع آخرون بحمامات الشمس عند جدار قلعة القديسين بطرس وبولس في سانت بطرسبرغ.

رجل يسبح في المياه الجليدية، بينما يستمتع آخرون بحمامات الشمس عند جدار قلعة القديسين بطرس وبولس في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

رجل يسبح في المياه الجليدية، بينما يستمتع آخرون بحمامات الشمس عند جدار قلعة القديسين بطرس وبولس في سانت بطرسبرغ.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала