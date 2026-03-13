الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

أشخاص يلتقطون الصور بينما تتصاعد النيران وأعمدة الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لهجوم خلال الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.
أشخاص يلتقطون الصور بينما تتصاعد النيران وأعمدة الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لهجوم خلال الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.
خلال استقبال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى مطار بافوس العسكري.
خلال استقبال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى مطار بافوس العسكري.
رجل إطفاء يرش الماء للحد من الغبار، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن ضحايا في مبنى مدمر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في بلدة غازية، جنوبي لبنان.
رجل إطفاء يرش الماء للحد من الغبار، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن ضحايا في مبنى مدمر تعرض لغارة جوية إسرائيلية في بلدة غازية، جنوبي لبنان.
نساء على ركائز خشبية، من مجموعة "غيغانتس نا لوتا"، يرفعن زهور عباد الشمس البلاستيكية في الهواء خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في ريو دي جانيرو، البرازيل.
نساء على ركائز خشبية، من مجموعة "غيغانتس نا لوتا"، يرفعن زهور عباد الشمس البلاستيكية في الهواء خلال مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في ريو دي جانيرو، البرازيل.
كلب ضال يتدحرج على السجادة الحمراء الموضوعة لحفل تنصيب الرئيس التشيلي الجديد خوسيه أنطونيو كاست خارج مبنى "الكونغرس".
كلب ضال يتدحرج على السجادة الحمراء الموضوعة لحفل تنصيب الرئيس التشيلي الجديد خوسيه أنطونيو كاست خارج مبنى "الكونغرس".
تعرّض ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا عراقيا لأضرار بالغة بعد اشتعال النيران فيها في المياه الإقليمية العراقية، إثر هجمات مجهولة استهدفت ناقلتين أجنبيتين.
تعرّض ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا عراقيا لأضرار بالغة بعد اشتعال النيران فيها في المياه الإقليمية العراقية، إثر هجمات مجهولة استهدفت ناقلتين أجنبيتين.
رجل يسبح في المياه الجليدية بينما يستمتع آخرون بحمامات الشمس عند جدار قلعة القديسين بطرس وبولس في سان بطرسبورغ.
رجل يسبح في المياه الجليدية بينما يستمتع آخرون بحمامات الشمس عند جدار قلعة القديسين بطرس وبولس في سان بطرسبورغ.
لقطة جوية لمائدة إفطار رمضاني جماعية في حي جوبر أحد ضواحي العاصمة السورية دمشق، حيث تظهر طاولات الطعام تتوسط الأبنية المدمرة.
لقطة جوية لمائدة إفطار رمضاني جماعية في حي جوبر أحد ضواحي العاصمة السورية دمشق، حيث تظهر طاولات الطعام تتوسط الأبنية المدمرة.
كلاب من فصيلة "فيزلا" المجرية تستريح في حظائرها في اليوم الأخير من معرض "كرافتس" للكلاب الذي أقيم في بريطانيا.
كلاب من فصيلة "فيزلا" المجرية تستريح في حظائرها في اليوم الأخير من معرض "كرافتس" للكلاب الذي أقيم في بريطانيا.
رجل يتمدد على طريق رئيسية في إسرائيل للاحتماء أثناء إطلاق صفارات الإنذار عقب وابل من الصواريخ الإيرانية.
رجل يتمدد على طريق رئيسية في إسرائيل للاحتماء أثناء إطلاق صفارات الإنذار عقب وابل من الصواريخ الإيرانية.
خلال مراسم استقبال عسكرية لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في قصر بلانالتو الرئاسي، قبل لقائه مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل.
خلال مراسم استقبال عسكرية لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في قصر بلانالتو الرئاسي، قبل لقائه مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل.
غارة جوية ليلية نفذها الجيش الإسرائيلي تصيب منطقة مجاورة لمخيم "الخيام" في قطاع غزة.
غارة جوية ليلية نفذها الجيش الإسرائيلي تصيب منطقة مجاورة لمخيم "الخيام" في قطاع غزة.
خلال تتويج فالنتينا أليكسيفا من روسيا، "ملكة جمال بريكس" في نهائي "مسابقة جمال بريكس الدولية" في كازان.
خلال تتويج فالنتينا أليكسيفا من روسيا، "ملكة جمال بريكس" في نهائي "مسابقة جمال بريكس الدولية" في كازان.
قطة تمشي بين سيارات ألعاب في حديقة حيوانات مصغّرة في باختشيساراي، شبه جزيرة القرم.
قطة تمشي بين سيارات ألعاب في حديقة حيوانات مصغّرة في باختشيساراي، شبه جزيرة القرم.
صحفي يصور قبر الكاردينال ماريانو فيشيريللي، داخل كنيسة "سان بيترو" في روما.
صحفي يصور قبر الكاردينال ماريانو فيشيريللي، داخل كنيسة "سان بيترو" في روما.
زوار يتجولون عبر العمل الفني "غرفة المرايا اللانهائية"، خلال العرض التمهيدي للمعرض الجديد للفنانة اليابانية الشهيرة "يايوي كوساما" داخل متحف "لودفيغ" في مدينة كولونيا.
زوار يتجولون عبر العمل الفني "غرفة المرايا اللانهائية"، خلال العرض التمهيدي للمعرض الجديد للفنانة اليابانية الشهيرة "يايوي كوساما" داخل متحف "لودفيغ" في مدينة كولونيا.
طفل يُطعم حيوانات "الراكون" التي تعيش في مزرعة الصيادين الحرفيين بأطعمة الحيوانات الأليفة في أكاغوتلا، السلفادور.
طفل يُطعم حيوانات "الراكون" التي تعيش في مزرعة الصيادين الحرفيين بأطعمة الحيوانات الأليفة في أكاغوتلا، السلفادور.
كيم جو آي، ابنة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، تطلق النار من مسدس، أثناء زيارتها مصنع ذخيرة في بيونغ يانغ.
كيم جو آي، ابنة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، تطلق النار من مسدس، أثناء زيارتها مصنع ذخيرة في بيونغ يانغ.
أشخاص يشاركون في تقديم قربان إلى تمثال ضخم للطفل يسوع في مدينة مكسيكو.
أشخاص يشاركون في تقديم قربان إلى تمثال ضخم للطفل يسوع في مدينة مكسيكو.
طالب عسكري من معهد "نوفوسيبيرسك" العسكري التابع للحرس الوطني الروسي، يوزّع الزهور على المارة من النساء في شارع فيبورنايا في نوفوسيبيرسك احتفالا باليوم العالمي للمرأة.
طالب عسكري من معهد "نوفوسيبيرسك" العسكري التابع للحرس الوطني الروسي، يوزّع الزهور على المارة من النساء في شارع فيبورنايا في نوفوسيبيرسك احتفالا باليوم العالمي للمرأة.