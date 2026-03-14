تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
إعلام إيراني: الضربة الأمريكية على جزيرة خرج لم تلحق أضرارا بالبنية التحتية النفطية
إعلام إيراني: الضربة الأمريكية على جزيرة خرج لم تلحق أضرارا بالبنية التحتية النفطية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت جزيرة خارك الإيرانية لم تلحق أضرارًا بالبنية التحتية النفطية للجزيرة. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت وكالة أنباء "فارس"، نقلاً عن مصادر ميدانية: "قبل ساعة، استُهدفت جزيرة خارك بغارات جوية معادية، وخلال الهجمات سُمع دوي أكثر من 15 انفجارًا في الجزيرة، حيث حاول العدو إلحاق الضرر بالتحصينات العسكرية، وقاعدة جوشان البحرية، وبرج مراقبة المطار، وحظيرة طائرات الهليكوبتر".وأضافت: "لم تتضرر أي من البنية التحتية النفطية في هذه الهجمات، حيث حذرت إيران من عواقب مهاجمة البنية التحتية للطاقة في البلاد، قائلةً إنه في هذه الحالة، سيتم إحراق وتدمير جميع البنية التحتية للنفط والغاز في المنطقة، التي للولايات المتحدة وحلفائها مصالح فيها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، اليوم، أن الولايات المتحدة نفذت "إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط"، حيث دمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في الجزيرة، مهددًا بضرب البنية التحتية النفطية فيها إذا تم إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت جزيرة خارك الإيرانية لم تلحق أضرارًا بالبنية التحتية النفطية للجزيرة.
وقالت وكالة أنباء "فارس"، نقلاً عن مصادر ميدانية: "قبل ساعة، استُهدفت جزيرة خارك بغارات جوية معادية، وخلال الهجمات سُمع دوي أكثر من 15 انفجارًا في الجزيرة، حيث حاول العدو إلحاق الضرر بالتحصينات العسكرية، وقاعدة جوشان البحرية، وبرج مراقبة المطار، وحظيرة طائرات الهليكوبتر".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
ترامب يهدد بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج الإيرانية
00:32 GMT
وأضافت: "لم تتضرر أي من البنية التحتية النفطية في هذه الهجمات، حيث حذرت إيران من عواقب مهاجمة البنية التحتية للطاقة في البلاد، قائلةً إنه في هذه الحالة، سيتم إحراق وتدمير جميع البنية التحتية للنفط والغاز في المنطقة، التي للولايات المتحدة وحلفائها مصالح فيها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، اليوم، أن الولايات المتحدة نفذت "إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط"، حيث دمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في الجزيرة، مهددًا بضرب البنية التحتية النفطية فيها إذا تم إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة خارك. أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".
وأضاف ترامب: "اخترت عدم تدمير البنية التحتية النفطية في الجزيرة. ومع ذلك، إذا قامت إيران، أو أي طرف آخر، بأي عمل يعرقل المرور الحر والآمن للسفن عبر مضيق هرمز، فسأعيد النظر فورًا في هذا القرار".
وتابع الرئيس الأمريكي: "خلال ولايتي الأولى، وكذلك الآن، أعدت بناء جيشنا ليصبح القوة الأكثر فتكًا وقوة وفاعلية بفارق كبير في أي مكان في العالم. لا تملك إيران أي قدرة على الدفاع عن أي هدف نريد مهاجمته، ولا يمكنها أن تفعل شيئًا حيال ذلك. لن تمتلك إيران أبدًا سلاحًا نوويًا، ولن تكون لديها القدرة على تهديد الولايات المتحدة الأمريكية أو الشرق الأوسط أو العالم. سيكون من الحكمة أن يضع الجيش الإيراني وكل من يشارك في هذا النظام الإرهابي أسلحتهم، وأن ينقذوا ما تبقى من بلادهم، وهو ليس بالكثير".
وفي وقت سابق، اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج الإيرانية إذا تم إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "قبل لحظات، وبناءً على توجيهاتي، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة إحدى أقوى غارات القصف في تاريخ الشرق الأوسط، ودمرت بالكامل كل الأهداف العسكرية في جوهرة التاج الإيرانية، جزيرة خرج. أسلحتنا هي الأقوى والأكثر تطورًا التي عرفها العالم على الإطلاق".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
