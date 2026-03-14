موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وواشنطن ليس لديها استراتيجية خروج من العملية

أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن "الحرب الخاطفة" الأمريكية ضد إيران فشلت. 14.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-14T13:16+0000

وأكد المندوب الروسي أن واشنطن تفتقر تماما إلى استراتيجية للخروج من العملية العسكرية الحالية في الشرق الأوسط.وأضاف نيبينزيا أن "الهجوم الخاطف فشل، ولم تنهار الحكومة الإيرانية، ولم يثور الشعب ضدها".وتابع: "أمريكا دخلت الحرب مجبرة وبأهداف عامة مشتتة، مثل القضاء على القيادة الإيرانية أو إسقاط النظام عبر انهيار داخلي أو انقلاب، لكن كلها فشلت"."حزب الله" اللبناني يؤكد استعداده لمعركة طويلة وإسرائيل تعلن عن إرسال قوات إضافية إلى جنوبي لبنانأكد الأمين العام لــ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن المواجهة الجارية في لبنان تأتي في إطار الدفاع المشروع عن البلاد.وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أمر بإرسال قوات إضافية إلى الجبهة الشمالية، في إطار تعزيز التأهب لسيناريوهات محتملة مختلفة.في هذا الصدد، قال الخبير العسكري اللبناني، العميد بسام ياسين، إن "أهم الرسائل التي جاءت في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، هي أن هذه الحرب هي حرب لبنانية ليس لها علاقة لا بإيران ولا بأي بلد آخر".الكرملين يعتبر تخفيف العقوبات الأمريكية على استيراد النفط الروسي محاولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقةأعلن الكرملين أن قرار أمريكا تخفيف القيود المفروضة على استيراد حوامل الطاقة الروسية جاء في محاولة واضحة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.من جانبه، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة دون النفط والغاز الرخيصين من روسيا.وأوضحت عبد الله أن "ترامب يحاول الجمع بين تخفيف التضخم على حلفائه وفتح جسر تعاون مع روسيا للخروج من أزماته الداخلية دون خسارة الحلفاء".الخارجية العراقية تؤكد أن استمرار الصراع في المنطقة يهدد أمن البلادأكد نائب وزير الخارجية العراقي، محمد بحر العلوم، أن استمرار الصراع بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران يهدد أمن العراق وسيادتهجاء ذلك خلال لقاءه القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بغداد، جوشوا هاريس.وأضاف المياحي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الاستهدافات منذ اليوم الأول للحرب خلقت مشكلة"، مشيرا إلى أنه يعتقد "بوجود استهدافات مسبقة لمواقع القوات الأمنية حتى قبل أن تبدأ الحرب، وخاصة مواقع الحجر الشعبي وبالتالي الأمور تطورت إلى استهدافات داخل المدن وداخل المناطق السكنية".السعودية تبني ممراً تجاريا بريا بديلا للخليج مع تعطل مضيق هرمزتتحرك السعودية لبناء مسار بديل للتجارة الإقليمية قد يعيد رسم خريطة تدفقات البضائع في الشرق الأوسط.يأتي ذلك فيما تتصاعد الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من اضطراب حاد في الملاحة عبر الخليج وإغلاق لمضيق "هرمز" أمام جزء كبير من حركة الشحن العالمية.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا الحل مؤقت لتجنب اضطرابات اقتصادية، إذ النقل البحري أرخص بكثير من البري أو الجوي، ولا غنى عنه على المدى الطويل".

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

