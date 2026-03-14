موسكو: "الحرب الخاطفة" ضد إيران فشلت وواشنطن ليس لديها استراتيجية خروج من العملية
أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن "الحرب الخاطفة" الأمريكية ضد إيران فشلت. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن "الحرب الخاطفة" الأمريكية ضد إيران فشلت.
وأكد المندوب الروسي أن واشنطن تفتقر تماما إلى استراتيجية للخروج من العملية العسكرية الحالية في الشرق الأوسط.
وأضاف نيبينزيا أن "الهجوم الخاطف فشل، ولم تنهار الحكومة الإيرانية، ولم يثور الشعب ضدها".
في هذا السياق، قال رئيس نادي أصدقاء روسيا، د. نضال رباح، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، "إن واشنطن تتحرك تكتيكياً وليس استراتيجيا في صراعها مع إيران، فاستخدام القوة العسكريةمن دون رؤية سياسية واضحة أو جدول زمني للإنهاء يمثل فشلا".
وتابع: "أمريكا دخلت الحرب مجبرة وبأهداف عامة مشتتة، مثل القضاء على القيادة الإيرانية أو إسقاط النظام عبر انهيار داخلي أو انقلاب، لكن كلها فشلت".
"حزب الله" اللبناني يؤكد استعداده لمعركة طويلة وإسرائيل تعلن عن إرسال قوات إضافية إلى جنوبي لبنان
أكد الأمين العام لــ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن المواجهة الجارية في لبنان تأتي في إطار الدفاع المشروع عن البلاد.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أمر بإرسال قوات إضافية إلى الجبهة الشمالية، في إطار تعزيز التأهب لسيناريوهات محتملة مختلفة.
في هذا الصدد، قال الخبير العسكري اللبناني، العميد بسام ياسين، إن "أهم الرسائل التي جاءت في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، هي أن هذه الحرب هي حرب لبنانية ليس لها علاقة لا بإيران ولا بأي بلد آخر".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "حزب الله" أعلن أن شن هذه المعركة هو حق طبيعي للدفاع عن النفس، وأنه كان يستعد لمعركة طويلة مع العدو الاسرائيلي رغم اعترافه بفارق الإمكانات بينه وبين العدو الإسرائيلي".
الكرملين يعتبر تخفيف العقوبات الأمريكية على استيراد النفط الروسي محاولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة
أعلن الكرملين أن قرار أمريكا تخفيف القيود المفروضة على استيراد حوامل الطاقة الروسية جاء في محاولة واضحة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
من جانبه، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة دون النفط والغاز الرخيصين من روسيا.
في هذا الصدد، قالت الكاتبة المختصة في الشأن الاقتصادي، د. جنات بن عبد الله، إن "هذا الإجراء نادر من قبل واشنطن لكنه "إيجابي"، لافتة إلى أن "أوروبا فسرته على أنه مغازلة لروسيا على حساب حلفاء أوروبيين، رغم استفادة أوروبا من شراء النفط الروسي دون عقوبات".
وأوضحت عبد الله أن "ترامب يحاول الجمع بين تخفيف التضخم على حلفائه وفتح جسر تعاون مع روسيا للخروج من أزماته الداخلية دون خسارة الحلفاء".
الخارجية العراقية تؤكد أن استمرار الصراع في المنطقة يهدد أمن البلاد
أكد نائب وزير الخارجية العراقي، محمد بحر العلوم، أن استمرار الصراع بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران يهدد أمن العراق وسيادته
جاء ذلك خلال لقاءه القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بغداد، جوشوا هاريس.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المياحي، إن "الحكومة العراقية تحاول بشتى الوسائل أن لا تجر إلى الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران"، لافتا إلى "محاولة بغداد أن تمارس دور الوسيط".
وأضاف المياحي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الاستهدافات منذ اليوم الأول للحرب خلقت مشكلة"، مشيرا إلى أنه يعتقد "بوجود استهدافات مسبقة لمواقع القوات الأمنية حتى قبل أن تبدأ الحرب، وخاصة مواقع الحجر الشعبي وبالتالي الأمور تطورت إلى استهدافات داخل المدن وداخل المناطق السكنية".
السعودية تبني ممراً تجاريا بريا بديلا للخليج مع تعطل مضيق هرمز
تتحرك السعودية لبناء مسار بديل للتجارة الإقليمية قد يعيد رسم خريطة تدفقات البضائع في الشرق الأوسط.
يأتي ذلك فيما تتصاعد الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تبعها من اضطراب حاد في الملاحة عبر الخليج وإغلاق لمضيق "هرمز" أمام جزء كبير من حركة الشحن العالمية.
في هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، د. زيد الفضيل، إن "السعودية تقدم خدمات لدول الخليج كالكويت والبحرين وقطر والإمارات، مثل فتح مطار القيصومة للطيران الكويتي سابقا، كما توفر ربطا بريا ولوجستيا بين الشرق (الجبيل) والغرب (ينبع) عبر خطوط موجودة منذ إنشاء المدينتين الصناعيتين".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا الحل مؤقت لتجنب اضطرابات اقتصادية، إذ النقل البحري أرخص بكثير من البري أو الجوي، ولا غنى عنه على المدى الطويل".