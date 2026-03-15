https://sarabic.ae/20260315/السيسي-ومحمد-بن-زايد-يؤكدان-ضرورة-الوقف-الفوري-للتصعيد-العسكري-في-المنطقة--1111531324.html

السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في المنطقة

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل التصعيد الإقليمي... 15.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-15T20:51+0000

أخبار مصر الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101299881_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_2d571083137691217dadea655d438386.jpg

وأفاد محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان، بأن الاتصال "تناول آخر التطورات الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي إدانة مصر القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي الإمارات وأمن دول الخليج العربي"، مؤكداً التضامن الكامل والمطلق مع دولة الإمارات حكومةً وشعباً في مواجهة هذه التحديات.كما أشاد الرئيس المصري بالجهود الإماراتية المسؤولة لاحتواء التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى تكثيف مصر لجهودها وتحركاتها على الساحتين الدولية والإقليمية لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن، ومثمناً الدور الإماراتي في دعم مساعي التهدئة. من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره العميق للمواقف المصرية الثابتة الداعمة لدول الخليج، مؤكداً حرص الإمارات على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر والدول العربية الشقيقة لتجنب مزيد من التصعيد، والعمل على إنهاء الحرب بأسرع وقت، مع التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

