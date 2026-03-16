https://sarabic.ae/20260316/إسرائيل-تعلن-تدمير-طائرة-كبار-الشخصيات-في-إيران-1111542296.html
إسرائيل تعلن تدمير طائرة "كبار الشخصيات" في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو التابع له قصف ودمّر طائرة تابعة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في مطار "مهر آباد" بالعاصمة طهران، ليل...
2026-03-16T09:31+0000
إيران
إسرائيل
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_0:21:1576:908_1920x0_80_0_0_6f36dc20cf480f00bc16d8bc6f7fe6da.jpg
وأوضح الجيش، في بيان له، أن الطائرة كانت تُستخدم من قبل خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين "لتعزيز عمليات التوريد العسكري وإدارة العلاقات مع دول المحور عبر رحلات جوية داخلية ودولية".وأضاف الجيش أن "تدمير هذه الأصول الإستراتيجية يعدّ ضربة قوية لقدرات إيران على التنسيق مع الجماعات الوكيلة، وبناء قوتها العسكرية، وقدرات النظام على إعادة تأهيل نفسه".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111181011_173:0:1573:1050_1920x0_80_0_0_e39d771377ca2ef1a610cacfc3b6e1c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو التابع له قصف ودمّر طائرة تابعة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في مطار "مهر آباد" بالعاصمة طهران، ليل أمس الأحد.
وأوضح الجيش، في بيان له، أن الطائرة كانت تُستخدم من قبل خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين "لتعزيز عمليات التوريد العسكري وإدارة العلاقات مع دول المحور عبر رحلات جوية داخلية ودولية".
وأضاف الجيش أن "تدمير هذه الأصول الإستراتيجية يعدّ ضربة قوية لقدرات إيران على التنسيق مع الجماعات الوكيلة، وبناء قوتها العسكرية، وقدرات النظام على إعادة تأهيل نفسه".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.